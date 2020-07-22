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22 июля 2020, среда, 09:24 100
Судебная власть 2020-07-22T11:45:03+03:00
Українські Новини
Политические преследования адвокатов - путь к диктаторскому государству, - Ставнийчук

Политические преследования адвокатов - путь к диктаторскому государству, - Ставнийчук

Николай Савенко
Ставнийчук, Диктатура, Права, Преследование, Адвокаты, НААУ, Адвокатура
Марина Ставнийчук Фото: association.kharkov.ua
Марина Ставнийчук Фото: association.kharkov.ua

Председатель Комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины Марина Ставнийчук подчеркивает, что систематические нарушения прав адвокатов в Украине приобрели признаки политических преследований.

Об этом она сказала во время совместного заседания глав 8 комитетов НААУ, посвященное нарушению прав адвокатов, передают Українські Новини.

"Национальной ассоциации адвокатов Украины уже стоит называть вещи своими именами. Потому что фактически мы идем к диктаторскому государству: если нет адвоката, нет у него процессуальных возможностей в любом процессе, есть преследование адвокатов - это означает доминирование правоохранительных органов в судах и практическое игнорирование судами прав и возможностей адвокатов. Это все свидетельства политических рисков, которые для нас сегодня важны", - отметила она.

Ставнийчук добавила, что нарушения прав адвокатов со стороны правоохранителей и судей - это не только проблема адвокатского сообщества, но и угроза для общества в целом.

Председатель комитета защиты прав человека НААУ Анна Колесник поддержала коллегу и отметила, что от нарушения прав адвокатов в первую очередь страдают их клиенты.

"Кто-то может подумать, что мы собрались здесь, только для того, чтобы защитить права адвокатов. Но это не так. Мы собрались здесь с другой целью - защитить наших клиентов, защитить их право на правовую помощь. Когда нас не пускают к нашим клиентам, не выполняют соответствующие решения - это нарушение права на правовую помощь. Основного, как я считаю, конституционного права, наряду с правом на жизнь", - отметила она.

Колесник отметила, что необходимость постоянно отстаивать свои права отвлекает адвокатов от защиты прав клиентов. Но такие преграды создаются искусственно теми, кто не доволен тем, что адвокаты работают эффективно.

Как сообщали Українські Новини, 23 декабря 2019 года, адвокат Александр Чибирдин вышел из СИЗО в Одессе, где он пробыл с марта 2017 года.

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