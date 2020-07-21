Безответственные и непрофессиональные политики стали угрозой для страны, - Юрий Бойко

Безответственные и непрофессиональные политики стали угрозой для страны. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок - за жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам в парламенте год работы Верховной Рады IX созыва.

"Избиратели ждали, что "слуги" выполнят свои предвыборные обещания. Добьются мира. Улучшат жизнь людей и восстановят экономику. Прекратят политику дискриминации русскоязычных и национальных меньшинств, прекратят переписывание истории. Но Зе-команда, пользуясь отсутствием ограничений, начала двигаться в совершенно другую сторону", – сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик подчеркнул, что для страны и людей это был год потерь, предательств и разочарований.

""Слуги" протащили через парламент решение о распродаже земли вопреки протестам аграриев и недовольству граждан. Усилили налоговое и административное давление на малый и средний бизнес, несмотря на тяжелейшую ситуацию в экономике. Продолжили принудительное перекраивание громад и теперь хотят "укрупнять" районы. Без подготовки, без консультаций с населением и представителями местного самоуправления. В прошлом году монобольшинство приняло бюджет, в котором на содержание силовиков и чиновников выделено 20% расходов, но не восстановлены социальные льготы для пенсионеров, чернобыльцев и детей-инвалидов. На голодный паек были посажены образование и медицина. Когда началась эпидемия, в бюджет внесли правки, которые окончательно сделали его бюджетом обмана и разорения. Ручные "слуги" позаботились о защите интересов внешних кредиторов, но сократили субвенции местному самоуправлению, срезали инвестиции в экономику и более чем на 8 миллиардов гривен урезали жилищно-коммунальные субсидии. Принимались законы, перерезались полномочия между ветвями и институтами власти, но до обещанного на выборах народовластия дело так и не дошло. Ничего не было сделано для приближения мира на Донбассе, реализации Минских соглашений", – отметил Юрий Бойко.

По его словам, такая антинародная вредительская деятельность монобольшинства и позиция его руководства стали причиной катастрофического падения доверия людей к Зе-власти .

"Тот политический хлам, который время от времени они вносят в ВР, практически убивает авторитет парламента в целом. Я считаю, что когда в условиях экономического кризиса парламент больше недели рассматривает закон о легализации казино - это красноречивый признак того, что он живет отдельной от страны жизнью и, соответственно, не имеет авторитета у людей. Парламент катастрофически потерял доверие за год из-за того, что правящая фракция больше занимается собой, чем поддержкой граждан Украины", - резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.