Антон Кучухидзе: игорный бизнес – ответственность по-британски!

В Верховной Раде были провалены последние попытки заблокировать легализацию игорного бизнеса, и даже демонизирующая социология не помогла коррупционерам остановить детенизацию рынка. По «наивности» своей души главные политиканы, «сами того не понимая», выступали за сохранение коррупционных схем, за то, чтобы средства шли мимо бюджета, за то, чтобы у детей не было защиты государства, за то, чтобы лудоманов заманивали в игровые залы, и чтобы, в целом, в Украине не сокращался теневой сектор.

Если вдуматься в цель этих мелких критиканов, то диву даешься, когда осознаешь, для чего они все же демонизировали легализацию игорного бизнеса – просто для политического пиара, чтобы даже в ущерб страны выступить против президента Зеленского. Ведь, главным инициатором легализации игорного бизнеса был именно Президент Украины, а затем вся его политическая команда поддержала его начинания и наконец детенизировала эту сферу бизнеса. Очевидно, что это прорывное решения для Украины, особенно с точки зрения наполнения бюджета и борьбы с коррупцией. Кейс легализации игорного бизнеса очень показателен для украинской политической системы: оппозиция вместо профессиональной дискуссии противопоставляет популизм и мифы.

Одним из главных страшилок политиканов в последние недели работы ВР было то, что все пропало, и теперь дети будут играть в казино. На самом деле, после легализации игорного бизнеса, как раз, у детей не будет доступа к азартным играм, иначе криминальная ответственность и лишение лицензии ждет такого «оператора» игорного бизнеса.

Конечно, учитывая, что почти 12 лет в Украине не было государственной политики по регулированию игорного бизнеса, то люди слабо себе представляют, как это все будет работать. Кроме слов «бандитизм» и «крыша» псевдооппозиционеры ничего не хотели профессионального рассказать своим избирателям. А ведь, этим критиканам тяжело из себя выдавить правду относительно того, что легальный игорный бизнес – это не только наполнение бюджета страны, а это еще и повышенная социальная ответственность, к которой большинство оппозиционеров на личностном уровне просто не привыкло.

Чтобы прочувствовать, как государство на деле защищает граждан и обеспечивает социальную ответственность в сфере азартных игр, стоит рассмотреть пример Великобритании. Нужно отметить, что это страна занимает в Европе 2-ое место по объемам перечислений денежных средств в бюджет страны от азартных игр – более $ 19 млрд. Бизнес много зарабатывает, государство получает высокие отчисления, и в это самое время и бизнес, и государство работают над уменьшением угроз для рискованных социальных групп.

Абсолютно логично, что самая чувствительная социальная группа – это дети. И так, в Британии государственную политику по регулированию азартных игр реализует Gambling Commission (далее - Регулятор). Данный регулятор проводит ежегодно исследование среди детей и молодежи, и изучает реальные проблемы этой социальной группы. Так, по данным за 2019-й год, которые собрал Регулятор стало понятным, что 36% детей в возрасте от 11 до 16 лет каким-то образом потратили деньги на азартные игры (то ли играли между собой, то ли зашли на заблокированные сайты онлайн казино, то ли через сайты видео игр попадали на нелегальные ресурсы), но никак не оказались в казино. В Британии установлен возрастной ценз – только с 18 лет ты можешь принимать участие в азартных играх, и существует только одно исключение – с 16 лет подросток имеет право попробовать удачу в лотерее.

Конечно, 36% очень много. Например, 5% из этих детей играли на деньги друг против друга в реальной жизни, и очевидно, что они не в курсе, как правильно нужно это делать, и для чего это нужно. Тут и проявляются не политиканы, а отлаженная государственная политика, к которой должна стремиться и Украина. Исполнительный директор Регулятора Тим Миллер прокомментировал данную ситуацию таким образом: «Защита детей и молодых людей от вредных вещей гемблинга является коллективной ответственностью и требует от всех нас, других госорганов, правительства, операторов азартных игр, благотворительных организаций, учителей и родителей совместной работы для достижения прогресса».

Прогресс же не заставил себя долго ждать: украинские политиканы воспользовались бы такой статистикой и снова начали свою мантру за закрытие игорного бизнеса, в Британии же – поступили очень мудро и в рамках эффективной государственной политики. Регулятор провел консультации с другими государственными органами, и в результате страна получила продуктивный механизм по дополнительной защите детей от вредных факторов гемблинга: в марте 2020 года Министерство образования Британии сделало обязательным для изучения школьниками предмет, связанный с гемблингом, в рамках учебной программы ЛСМЭП (программа личного, социального, санитарно-медицинского и экономического просвещения), говоря простым языком, это предмет, многим знакомый в Украине, как предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности». Теперь детей в Британии будут учить, что такое гемблинг, и как с этим обращаться. Более того, уже профессиональная Ассоциация в сфере образования (PSHE Association), которая помогает в Британии реализовывать программу ЛСМЭП, уже разработала и представила методологию и содержание двух уроков для школьников, касающихся азартных игр.

Кроме этого, Регулятор публикует, условно назовем, инструкции для родителей, как не допустить детей к азартным играм, а операторы игорной индустрии в прошлом году выделили более 100 млн фунтов стерлингов на изучение и противодействие всевозможным угрозам социального характера, которые могут идти от азартных игр. Наполнение бюджета страны, создание более 100 тыс. рабочих мест, школьные предметы для детей, выделение сотен млн долларов на различные социальные исследования и грантовые программы по защите общества от каких-то мошенников, «представляющих» операторов азартных игр, были бы невозможны, если в Британии гемблинг был бы запрещен, или же были бы такие низкие дискуссии в парламенте, которые навязывала украинская оппозиция.

Из опыта Британии просто очевидным становится, насколько у наших политиканов ограниченные знания в сфере того, чем же является эффективная государственная политика в сфере регулирования игорного бизнеса. Не привыкли оппозиционеры создавать, а привыкли рушить и за схемы голосовать.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»