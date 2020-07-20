В польском Сейме объявили, что Украина должна эффективнее бороться с радикалами

Депутат польского Сейма Моника Фалей заявила, что украинскому правительству нужно эффективнее противостоять радикальным группировкам, нападающим на мирных демонстрантов, передают Українські Новини.

Польская депутат сообщила, что ей известно о трех нападениях на мирных демонстрантов, 17 июня – в Киеве, а 25 июня – в Харькове и Житомире. Она призвала власти Украины эффективнее бороться с радикалами.

"17 июня в Киеве и 25 июня в житомире и харькове произошли нападения на демонстрантов мирных шествий. Уважаемые сограждане, нельзя позволить себя испугать. Страх, агрессия, насилие - это вещи, которые разваливают страну изнутри. Знаю, что Украина демократичная страна, знаю, что вы тоже хотите толерантности, знаю, что у вас точно так же мирно настроенны люди, поэтому призываю правительство Украины более внимательно и детально разобраться с националистами. Они могут расшатать страну изнутри, и не нужно будет внешних врагов", - сообщила Моника Фалей.

Также Фалей подчеркнула, что ценностями Европейского Союза, куда стремится вступить Украина, являются спокойствие и толерантность.

"Знаю, что вы европейцы, знаю, что хотите быть в европейском союзе. Общественными ценностями там являются спокойствие и терпимость. Прошу этого и призываю. Я поддерживаю людей, мирно и демократично выступающих для спокойствия и толерантности в Украине. Пусть живет Украина", - завершила свое обращение депутат.