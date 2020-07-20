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  • В польском Сейме объявили, что Украина должна эффективнее бороться с радикалами
20 июля 2020, понедельник, 18:56 169
Европа 2020-07-20T20:00:02+03:00
Українські Новини
В польском Сейме объявили, что Украина должна эффективнее бороться с радикалами

В польском Сейме объявили, что Украина должна эффективнее бороться с радикалами

Ольга Фандорина
Польша, Польша-Украина, Польский Сейм, Радикальные активисты

Депутат польского Сейма Моника Фалей заявила, что украинскому правительству нужно эффективнее противостоять радикальным группировкам, нападающим на мирных демонстрантов, передают Українські Новини.

Польская депутат сообщила, что ей известно о трех нападениях на мирных демонстрантов, 17 июня – в Киеве, а 25 июня – в Харькове и Житомире. Она призвала власти Украины эффективнее бороться с радикалами.

"17 июня в Киеве и 25 июня в житомире и харькове произошли нападения на демонстрантов мирных шествий. Уважаемые сограждане, нельзя позволить себя испугать. Страх, агрессия, насилие - это вещи, которые разваливают страну изнутри. Знаю, что Украина демократичная страна, знаю, что вы тоже хотите толерантности, знаю, что у вас точно так же мирно настроенны люди, поэтому призываю правительство Украины более внимательно и детально разобраться с националистами. Они могут расшатать страну изнутри, и не нужно будет внешних врагов", - сообщила Моника Фалей.

Также Фалей подчеркнула, что ценностями Европейского Союза, куда стремится вступить Украина, являются спокойствие и толерантность.

"Знаю, что вы европейцы, знаю, что хотите быть в европейском союзе. Общественными ценностями там являются спокойствие и терпимость. Прошу этого и призываю. Я поддерживаю людей, мирно и демократично выступающих для спокойствия и толерантности в Украине. Пусть живет Украина", - завершила свое обращение депутат.

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