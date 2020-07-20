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  • У Мартыненко заявили, что судьи ВАКС угрожали адвокатам и обвиняемым
20 июля 2020, понедельник, 14:31 716
Политика 2020-07-20T16:15:02+03:00
Українські Новини
У Мартыненко заявили, что судьи ВАКС угрожали адвокатам и обвиняемым

У Мартыненко заявили, что судьи ВАКС угрожали адвокатам и обвиняемым

Анна Рудык
Николай Мартыненко
Николай Мартыненко

Судейская коллегия ВАКС во главе с Лесей Федорак угрожала обвиняемым по "делу Мартыненко" изменить меру пресечения из-за попыток адвокатов выполнять свою работу, поэтому почти все фигуранты этого дела были вынуждены отказаться от своих адвокатов.

Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко.

"20 июля на заседании Высшего антикоррупционного суда 6 обвиняемых объявили о своем вынужденном отказе от адвокатской защиты. Это произошло после прямой угрозы со стороны председательствующей судьи Леси Федорак, которая пригрозила обвиняемым изменением меры пресечения из-за попыток адвокатов защищать своих клиентов. Судьи также намекнули, что их вердикт будет зависеть от поведения обвиняемых и адвокатов, а не от того - виновны они или нет. Попытки адвокатов выполнять свою работу могли бы привести к неадекватным и безосновательным карательным санкциям в отношении обвиняемых со стороны судейской коллегии ВАКС в составе Леси Федорак, Виктора Маслова и Игоря Строгого. Эти судьи лишили граждан Украины права на защиту и предоставили прокурору САП незаконные преференции, чтобы побыстрее вынести неправосудное решение", - заявили у Мартыненко.

Бывший депутат Николай Мартыненко сказал, что эта коллегия судей не заинтересована в установлении истины по делу, которое является политически мотивированным. "Доказательная база является манипулятивной и разрушилась бы на глазах, если бы была состязательность процесса. Теперь госпожа Федорак может не имитировать исследования доказательств, а сразу объявить решение, которое ей уже написали в НАБУ и САП", - подчеркнул Мартыненко.

"Я еще в 2015 г. добровольно отказался от депутатского иммунитета - это был единственный случай за всю историю украинского парламентаризма. Я голосовал за создание антикоррупционных органов. Я рассчитывал, что новый суд объективно разберется в обвинениях, которые сфабриковало НАБУ против меня с целью борьбы с тогдашним правительством. К сожалению, госпожа Федорак демонстрирует полную лояльность к НАБУ и САП. Она дискредитирует честных судей ВАКС и новое правосудие", - заявил Мартыненко.

По его мнению, любые другие адвокаты в этом деле окажутся в такой же ситуации - они не смогут выполнять свою работу. "Эти трое судей ВАКС изначально поставили под сомнение законность своего будущего вердикта. Федорак, Маслов и Строгий допустили так много нарушений наших прав, что любой вышестоящий суд отменит их решение как неправосудное", - считает экс-депутат.

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