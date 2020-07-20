Пресс-служба "Укрлендфарминга" заявила о политическом давлении НАБУ на антикоррупционный суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины у себя на странице фейсбук разместило заявление, котороые является прямым политическим давлением на судей ВАКС, которые сегодня должны рассмотреть апелляцию на окончательное решение Печерского суда Киева о незаконности открытии производства по делу VAB банка. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на заявление компании.

В частности, в сообщении говорится, что от сегодняшнего решения зависит, смогут ли представители НАБУ "довести до логического завершения расследование особо тяжкого уголовного преступления".

Таким образом НАБУ не только обвиняет оппонентов еще до решения суда, но и давит на судей ВАКС, что является грубым уголовным преступлением.

Мы считаем, что такое заявление является прямым давлением на суд. Мы привыкли к тому, что Артем Сытник в своих выступлениях, в том числе и с трибуны парламента, без каких-либо судебных решений обвиняет своих оппонентов в том, что они совершили преступления. Но столь открыто и нагло он до сих пор не позволял себе давить на суд и судей. Это еще раз подтверждает то, о чем мы говорили неоднократно: Артем Сытник в деле VAB банка действует исключительно по собственной мести. И ничего общего с правосудием сейчас нет.