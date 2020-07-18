Мы сделали все, чтобы защитить одесситов от простоя Delfi, - Труханов

С самого утра в Одессе продолжаются подготовительные работы по подъёму затонувшего танкера Delfi. Работы проводят спасатели и водолазы городской водолазной службы. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет РБК-Украина. По его словам, основная задача - поставить судно на киль для дальнейшей буксировки. По состоянию на 15.00 работы приостановлены подрядчиком, так как не выдержал трос одного из буксиров. В работах задействованы несколько единиц техники и 12 специалистов профильных городских служб. "С самого начала мы обеспечивали постоянный мониторинг вокруг этого танкера. И чем раньше была бы реакция со стороны ответственных лиц, тем проще была б организация процесса эвакуации судна", - заявил мэр Одессы. По словам Труханова, мэрия сделала все для того, чтобы обезопасить одесситов и гостей города от последствий простоя судна. "И сегодня мы, как никто заинтересованы в том, чтобы это судно покинуло одесский берег и силами наших специалистов помогаем проводить все необходимые работы”, - подчеркнул Труханов. Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у побережья Одессы 22 ноября 2019 года в районе одного из городских пляжей. С первых дней происшествия городская мэрия обеспечила все меры безопасности, в том числе, экологической. Также во время крушения танкера одесские водолазы спасли троих членов экипажа.