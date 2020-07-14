"Электротяжмаш" остановился при Зеленском, завод не будет голосовать за "Слуг", — СМИ

Работа харьковского госпредприятия "Электротяжмаш" по-прежнему парализована. После третьего письма на имя Зеленского с копией на местную власть предприятие посетил губернатор Харьковщины Алексей Кучер. Об этом пишут "Факты".

Как известно, он возглавил ХОГА после недолгого пребывания в Верховной Раде в качестве народного депутата от "Слуг народа". Сославшись на селекторное с президентом, Кучер попросил работников завода не задавать много вопросов, ничего конкретного не сказал и уехал, оставив коллектив в недоумении. Потом на сайте ХОГА появилась новость, в которой указано, что губернатор поздравил коллектив с "днем рождения" (74-летием) предприятия. И пообещал решить в Киеве все вопросы. "Я горд, что у нас на Харьковщине есть настолько мощное предприятие. Хочу поблагодарить вас за работу и за терпение. Желаю, чтобы в следующем году мы собрались с вами вместе и отпраздновали юбилей мощного предприятия, которое усилило бы производство, смогло повысить зарплаты", — сказал Кучер. Отметив при этом, что проблемы предприятия — недостаток заказов и задолженность по зарплате.

Напомним, что "Электротяжмаш" сегодня фактически остановлен. Порядка 1 млрд грн задолженности перед контрагентами, массовые увольнения рабочих, недавнее отключение канализации, отсутствие комплектующих и портфеля заказов на будущее.

"Мы слушали его и пытались понять, что дальше будет с заводом, увольняться сейчас или месяц-другой подождать. Но видим, что ничего путного не будет. Президент, которому мы пишем письмо за письмом, должен помнить, что с таким отношением к нашему заводу он в историю не войдет, а вступит. Харьковщина навсегда запомнит, что „Электротяжмаш“ остановился при Зеленском. И „Слуги“ могут не рассчитывать на наши голоса осенью", — поделился своим впечатлением от встречи с губернатором один из заводчан.

Политические эксперты подтверждают, что рейтинг правящей партии "Слуги народа" и президента Украины Зеленского в Харькове неуклонно снижается, причем с более высокой скоростью, чем в целом по стране. Показательным фактом они называют победу Юлии Светличной на выборах в ВРУ по округу № 179, где ранее побеждал нынешний глава ХОГА Алексей Кучер.

Плачевную ситуацию на "Электротяжмаше" связывают с умышленно неэффективной работой Виктора Бусько, экс-гендиректора завода, ранее назначенного руководить предприятием по причине личной близости к руководству Фонда госимущества, а ныне отстраненного от должности за растрату в особо крупных размерах. Кстати, на днях суд признал незаконным прекращение полномочий предыдущего генерального директора "Электротяжмаша" Дмитрия Костюка и отменил соответствующий приказ ФГИУ, тем самым восстановив Костюка в должности гендиректора завода.