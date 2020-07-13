Владимир Сивак: серьезный разговор о большом титановом рынке

Бывший гендиректор ЗТМК Владимир Сивак выразил свое мнение по поводу ситуации вокруг "Запорожского титано-магниевого комбината".

При нынешнем управлении и подходах Фонда госимущества угроза уничтожения ЗТМК – единственного производителя титановой губки в Европе – сохраняется как крайне высокая.

А что если посмотреть на ситуацию вокруг "Запорожского титано-магниевого комбината", как часть игры по вытеснению Украины с титанового рынка?

Объяснений тому, что происходит сегодня на ЗТМК, может быть несколько. И версия с намеренным уничтожением уникального титанового производства в угоду крупным игрокам имеет право на жизнь.

Дам кое-какую информацию для размышлений.

На сегодняшний день, кроме Украины, титановую губку в промышленных объемах производит всего 5 стран мира. Китай – самый большой производитель. Потом идут Япония, РФ, Казахстан, США.

Мог ли кто-то из внешних сил заказать уничтожение ЗТМК? Мог.

Из года в год мы мозолили глаза большим производителям, упорно не желая отказываться от своего потенциала. Недавние решения Фонда госимущества совершить "кадровую революцию" на ЗТМК и делегировать на комбинат странных и некомпетентных людей, несомненно, порадовало многих зарубежных конкурентов.

Конечно же эти конкуренты не очень хотят, чтобы Украина развивалась в таком специфическом и сложном производстве. Мировой кризис, который мы видим и на титановом рынке, уже заставил страны и крупнейших производителей титановой продукции пересматривать свои стратегии.

Во-первых, в самое ближайшее время он заставит игроков договариваться о ценовой олигополии. Чем меньше игроков, тем проще договорится.

Во-вторых, разные страны уже ищут новые сферы применения титановой губки.

В-третьих, страны начнут формировать более замкнутые и более надежные производственные цепочки. Те, кто не будет строить вертикально-интегрированные холдинги, могут просто слететь с дистанции.

Увы, Украина пока самая слабая из всей шестерки титанового клуба. И слабых всегда пытаются уничтожить.

Но у нас есть и свои козыри.

Знаете, чем мы отличаемся от всех? У нас есть сырье – ильменитовые руды. Порядка 20% мировых запасов.

Правда, из козырей это всё. Но это тоже не мало.

Теперь давайте посмотрим на слабые стороны украинской титановой промышленности.

Первое – у нас хаос в менеджменте ключевых компаний, посеянный Фондом госимущества – и на ЗТМК, и на ОГХК.

Действия ФГИ проводят к тому, что предприятиям не хотят давать кредиты банки. Все относятся к руководителям, назначенными государством, как к слабым и временными. Абсолютно по делу.

Второе. Украина – единственная страна в мире, которая фактически не имеет своего большого внутреннего потребления титановой губки. В Украине есть несколько небольших предприятий, которые покупают титановую губку. (Но это всего-навсего несколько цехов, которые производят титановые слитки методом электронно-лучевого переплава. Эта технология разработана для переплава титановых ломов и не используется в аэрокосмической промышленности). Их общий объем потребления – максимум до 1000 тонн в год. Это при том, что производственная мощность ЗТМК составляет 10 тыс. тонн. Конечно, я говорю о лучших годах.

Большая чсть произведённых слитков экспортируются, и только незначительная часть используется отечественными производителями труб в качестве трубной заготовки. Также небольшое количество используется для производства поковки из титана и титановых сплавов.

Итого, внутренне потребление титановой губки составляет всего порядка 10%.

Соответственно около 90% всей продукции ООО "ЗТМК" должно куда-то экспортировать.

Почему у нас внутреннее потребление такое маленькое? Ответ прост. Чтобы не говорил министр экономики или премьер, мы страна, которая быстрыми темпами идет по пути деиндустриализации. Посмотрите на то, какое колоссальное сопротивление идет так называемому закону о локализации.

У каждой страны на мировой карте есть своя "фишка", своя специализация. А у нас "фишек" все меньше. Все идет к тому, что Украина станет аграрной страной. Аграриев засыпают льготами и дотациями из бюджета. Остальным отраслям предлагается принцип "тонешь сам – спасайся сам".

Но я даю гарантию, что титан может быть одной из таких "фишек" Украины.

Отраслью-флагманом.

Единственный шанс для украинской титановой промышленности – дать импульс. Через отрасли, где мы располагаем компетенцией: авиастроение, судостроение, машиностроение, атомная энергетика. Если, к примеру, поставить цель и разработать программу восстановления машиностроения (уверен у Украины есть потребность в этом!), то и титановая отрасль будет развиваться.

Вторая проблема, которую нужно решить: в украинской титановой отрасли нет достаточно глубоких переделов. Изготовления слитков и труб из титана - это пока, сожалению, все, что иы можем предложить глобальным потребителям.

В Украине титановый прокат практически не производится. Он, увы, покупается на стороне.

В цепочке производства на родном для меня ЗТМК все заканчивается производством слитков, если мы говорим о больших товарных объемах.

Возвращаясь к этим 5 странам – Китай, Япония, РФ, США, Казахстан. Это все индустриально развитые страны с хорошим внутренним потреблением и с достаточно большим объемом потребления именно титановой губки.

У Украины есть большой потенциал для развития отраслей, потребляющих титан.

Конечно, сейчас, на фоне Сovid 19, глобальный титановый сектор достаточно плохо прогнозируется. Если раньше был четкий устойчивый линейный рост, то сейчас рынок замер. Там по-прежнему два основных игрока – Boeing и Aibus. Но появляются и новые игроки-потребители. Например , среди них вполне могут оказаться такие, как Tesla или Virgin Galactic.

Кроме аэро-космической отрасли (45% потребления титана), еще 45% титанового рынка – индустриальная сфера, и остальные 10% - это медицина, ВПК и потребтовары.

В каждом сегменте есть потенциал роста.

В том числе и для Украины.

Очевидно, что конкуренция на титановом рынке будет и дальше расти.

Усиливается Китай. Точнее он доминирует. Сейчас мы видим один устойчивый тренд – строительство новых заводов в Китае. Каждый год открываются достаточно большие мощности. Эти новые мощности в ближайшее время перекроют объем потребления титановой губки в Китае. И это означает, что для Украины ухудшается положение. ЗТМК и сейчас очень зависим именно от китайского рынка.

Усиливается Япония. В сентябре 2019 года японцы открыли новый завод в Саудовской Аравии. Мощность – 15 тысяч тонн. Это примерно полтора ЗТМК.

Мы видим, что ввод новых мощностей все-равно обгоняет спрос на титановую губку. И конкуренция усиливается еще больше.

И для кого-то Украина ненужный шестой игрок. Который, как уже было сказано выше, мозолит глаз гигантам.

Вопрос в том, выживет ли Украина как титановая страна?

Но история с Сovid 19 закончится. Восстановится нормальный режим работы авиатранспорта. Boeing решит проблему с 737-Макс. Не сомневаюсь, что титановый рынок ожидает новый всплеск.

Кроме того, титан расширяет сферу своего применения. Например, сейчас на титановом рынке появляется абсолютно новый сегмент – 3D печати титановых изделий. Эту тему уже развивают все без исключения индустриальные страны. В том же аэроспейсе многие детали имеют очень сложную конфигурацию. В космической отрасли идет борьба за оптимально низкий вес и функционал отдельных деталей. Если будет развиваться 3D печать титановых изделий, то вырастет и спрос.

Таким образом у титановой отрасли появятся новые потребители титановых изделий. Появятся абсолютно новые сферы применения титана, которые компенсируют падение потребления в классических сферах применения.

У титана есть яркое будущее. Я в этом уверен.

Впишутся ли в это будущее такие управленцы как глава ФГИ Сенниченко или его ставленник на ЗТМК Лубенников? Сомневаюсь.

Пока что своими действиями они стелют дорогу в светлое будущее для других игроков, убивая ЗТМК под аплодисменты других членов титанового клуба.

Но надежда есть, так как не только ФГИ решает быть или не быть Украине серьезным титановым игроком.

Приветствую решение президента Украины Владимира Зеленского об учреждении должности вице-премьера по промышленной политике. Надеюсь, что новый вице-премьер будет нацелен на создание понятной стратегии для каждой из отраслей, включая титановую.

Если будет взят курс на сохранение и развитие титановой отрасли, то сделать нужно будет три ключевые вещи.

Первое – организовать конкурентоспособные цены на электроэнергию.

Второе – стимулировать и развивать внутреннее потребление.

И третье – наращивать свою внутреннюю вертикальную интеграцию.

В основе всего – привлечение инвестиций. Частных инвестиций. Чтобы модернизировать производство нужны инвестиции. А для этого необходимо порядочное отношение государства к инвесторам, к акционерам.