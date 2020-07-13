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13 июля 2020, понедельник, 14:31 598
Экономика 2020-07-13T14:31:01+03:00
Українські Новини
Нынешнее тарифное регулирование не дает возможности развиваться государственным облэнерго, - Сергей Игнатовски

Нынешнее тарифное регулирование не дает возможности развиваться государственным облэнерго, - Сергей Игнатовский, ФГИУ

Татьяна Зотова
Экономика, Энергетика, Электроэнергия, Инвестиции, Тариф
Электроэнергия. Фото: Українське Фото
Электроэнергия. Фото: Українське Фото

Нынешнее тарифное регулирование не дает возможности развития для государственных облэнерго и не стимулирует инвестирование в них, - заявил заместитель председателя Фонда госимущества Украины Сергей Игнатовский.

Игнатовский утверждает, что каждая привлеченная гривна в развитие электросетей дает 4-6 грн инвестиций и дополнительные рабочие места. Но при модели регулирования "Расходы+" нет возможности стимулировать развитие и инвестировать в электросети новые деньги. Эксперт из Фонда госимущества уверен - при таких условиях никто не захочет приобрести активы государственных облэнерго.
Александр Визир, председатель союза "Умные электросети Украины" отметил: "Инвестор когда покупает акции облэнерго он, как любой инвестор думает в первую очередь когда инвестиции ему вернутся. При сегодняшней модели "Расходы+" можно сказать, что эти инвестиции не вернутся никогда".
Ранее, нардеп фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Людмила Буймистер утверждала, что приватизация государственных облэнерго не будет произведена без изменения подхода к тарифообразования и перехода на RAB-тариф .
Эксперты международной аудиторской компании "Ernst & Young" также считают, что для приватизации государственных облэнерго нужно создать понятные для инвесторов условия. Руководитель отдела сопровождения сделок "Ernst & Young" Богдан Ярмоленко отметил, что при внедрении RAB-тарифа необходимо учитывать показатели, на которые смотрят инвесторы - ставка доходности от вложенных инвестиций. Эксперт предлагает определять ставку доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC), поскольку это важно для иностранных интересантов, которые интересовались приватизацией украинских ОСР.

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