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13 июля 2020, понедельник, 12:45 774
Экономика 2020-07-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
В 2020 году Прогресстех-Украина на 35% увеличила выплаты налогов и сборов

В 2020 году Прогресстех-Украина на 35% увеличила выплаты налогов и сборов

Сергей Паламаренко
Экономика, Налоги, Инженер, Прогресстех-Украина, Progresstechgroup, Владимир Кульчицкий, Прогресстех
Прогресстех-Украина. Фото: ПУ
Прогресстех-Украина. Фото: ПУ

Несмотря на кризис Прогресстех-Украина увеличила налоговые выплаты в бюджет за текущие полгода на 35%. Об этом сообщается на сайте компании. 

 
"В январе-июне 2020 общая сумма всех налогов, сборов и регулярных взносов, уплаченных Прогресстех-Украина, выросла на 35% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Более высокими являются темпы роста одной из составляющих регулярных платежей Прогресстех-Украина - единого социального взноса (ЕСВ). Его прирост в отчетный период составил 43%", - говорится в сообщении.
 
В компании отметили, что рост уплаченного ЕСВ обусловлен увеличением двух основных параметров, формирующих размер единого взноса, -  численности и доходов персонала.
 
В отличие от многих компаний, сокращающих численность сотрудников в условиях нынешнего кризиса, а также уменьшающих им зарплату, в Прогресстех-Украина сообщили, что увеличили численность работников в первом полугодии 2020 года на 30% и подняли уровень оплаты их труда на 30-50%.
 
Напомним, в 2019 году Прогресстех-Украина объявила о намерении существенно увеличить инженерный штат в связи с ростом объемов заказов компании. За полтора года компания дополнительно создала 290 интеллектуальных рабочих мест. Почти половину новых инженерных позиций Прогресстех-Украина предложила молодым специалистам - выпускникам ведущих технических вузов и совместных с университетами программ дуальной подготовки профессиональных инженеров. Численность инженерного персонала компании выросла на 46% и составила 920 инженеров.
 
Прогресстех-Украина на сегодня является крупнейшей компанией Progresstechgroup - международного холдинга со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). В составе Progresstechgroup - ряд инжиниринговых центров в Европе и Северной Америке, 14 офисов по всему миру.
 
В Украине группа также представлена конструкторским центром Аэро ДС, украинскими подразделениями компаний PT-Americas, Tucana Engineering и Соupi.

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