Антон Кучухидзе: политизации игорного бизнеса должен наступить конец!

Игорный бизнес в Украине с 2009 г. политиканы превратили во что угодно, но только не в адекватную сферу экономической жизни государства, как это происходит в развитых европейских странах по типу Италии, Германии, Великобритании, или же в США.

В 2009-м году ради политического пиара, власть инициировала «запрет» игорного бизнеса в Украине. Что самое удивительное: после «закрытия» игорного бизнеса тогдашний премьер-министр Украины Ю.Тимошенко заявила, что, по сути, никакого запрета не произошло и усилилась тенезация данной сферы, родился целый коррупционный тигр, страна же теряла доходы на протяжении уже 12 лет, а сотрудники данной сферы рабочие места и зарплату.

Поменялось ли что-то в 2020-м году? Однозначно, что да, но политиканство осталось. На уровне власти: у Президента Зеленского и нынешней власти абсолютно правильная прогосударственная позиция: игорный бизнес должен быть легализирован и пусть наполняет бюджет страны. А вот политиканство осталось все у той же Батькивщины. Их лидер «запретил» эту сферу, потом признал, что решение 2009-ого года привело к усилению коррупции, и сейчас эти же люди, которые находятся в оппозиции, рассказывают и замедляют как раз таки процесс легализации игорного бизнеса. Где же вы, господа, были честными в 2009-м году, когда признали, что ваше решение не привело ни к чему хорошему, или когда сегодня снова ради политического пиара блокируете процесс легализации игорного бизнеса и наполнения деньгами бюджет страны? Очевидно, что и тогда, и сегодня фракция Ю.Тимошенко руководствуется сугубо политическими интересами, нежели государственными.

Наконец политиканству должен прийти конец, и должна состоятся реальная детенизация игорного бизнеса. Критики многие говорят, что не нужно сравнивать с западноевропейским опытом процессы, связанные с игорным бизнесом. Ок, давайте критикам нанесем удар по их же логике: рассмотрим процесс существования игорного бизнеса в более консервативных обществах стран СНГ.

Беларусь. Игорный бизнес признан самим государством одним из важных секторов экономики. В 2016-1017 гг. государство Беларусь констатировало, что «по размеру уплаченных налогов в бюджет организаторы азартных игр республики превосходят некоторые крупные виды экономической деятельности».

Стоит отметить, что доходы от игорного бизнеса с указанного периода постоянно растут. Если в 2015 году доход от азартных игр составил около $ 98 млн, в 2017-м году – $ 21,9 млн, в 2018-м - $ 23,1 млн. Для сравнения: в бюджете Украины на 2020-й год прописана графа доходов от игорного бизнеса в размере более 4 млрд грн, долларовый эквивалент равен 148 млн. (по курсу 27), хотя стоит учитывать и размеры рынков, очевидно, что они – разные.

Грузия. Здесь игорный бизнес легализирован на заре 90-х. Эта страна, по максимуму, использует 2 ключевых фактора:

1.легкость ведения бизнеса – 4-5 часов, и вы получаете всевозможные разрешения, чтобы стать официальным оператором азартных игр;

2-й фактор – географическая близость к Ближнему Востоку, где официально игорный бизнес запрещен.

За счет этих двух факторов в страну идет солидная сумма доходов. По данным Transparency International Georgia за 2015-й год, сфера азартных игр признана как «хорошо организованная индустрия, которая вносит важный вклад в экономику страны». По данным государственных служб Грузии, в 2017 году общий оборот игорного рынка составил $ 2,2 млрд (в Украине же оборот теневого игорного рынка в 2018-м году составлял более $ 1 млрд), а в 2018-м году, государство Грузия получило от игорного бизнеса доходов в размере более $ 130 млн. Помимо обеспечения стабильности доходов от игорного бизнеса в бюджет и привлечения на свой рынок игроков с Турции, Азербайджана и др. стран особенно с Ближнего Востока, правильная государственная политика позволила привлечь и западные инвестиции: в начале 2019-ого года британская компания Paddy Power Betfair приняла решение расширить свою деятельность на регулируемом грузинском игорном рынке, и приобрела 51% акций оператора Adjarabet за $ 131 млн. Инвестиции от западных компаний – это показатель прежде всего доверия к грузинскому правовому полю. Эффективный контроль государства приводит и к таким вещам, а не как любят рассказывать в Украине к усилению одноруких бандитов.

Казахстан. Несмотря на то, что традиционно у ислама негативное отношение к азартным играм, в этой стране, где более 70% населения являются мусульманами,азартные игры разрешены. Также стоит добавить и тот факт, что согласно cсоциологическими исследованиями казахской DAMU Research Group (июнь 2019 года), более 67% казахстанцев не считают азартные игры полезными. Но у государственных властей хватает мудрости не заниматься политиканством, как это любят в Украине, и все же государство контролирует игорный бизнес вопреки всему эмоциональному, и в пользу всему прагматическому.

Согласно с различными данными СМИ, доход государства от операторов азартных игр в 2017-м году составил 11,7 млрд тенге (более $ 41 млрд), в 2018-м году - 26,8 млрд тенге (более $ 68 млрд).

Конечно же сравнивать прямые корреляции рынков – это не совсем корректно. В этом блоге хотелось больше показать больше о прагматических принципах консервативных государств на постсоветском пространстве. Очевидно, что азарт – это неотъемлемая часть человеческой природы, которую не искоренить. Соответственно государству как институту власти нужно быть не политиканом, а прагматиком, и тогда чувствительные экономические сферы не будут приносить вреда обществу, и бюджет страны будет наполняться.

Нужно руководствоваться не эмоциями и уровнем рейтингов, как украинские политиканы это делают, а прагматизм – наше все. Если маленькой Грузии удается зарабатывать легально почти $ 140 млн от азартных игр и привлекать западных инвесторов, то очевидно, что и Украине удастся в разы, если не в десятки раз, больше заработать в данном сегменте. В нашей стране, единственная помеха адекватному регулированию игорного бизнеса – это политиканство.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»