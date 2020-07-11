"Центрэнерго" начало покупать уголь по формуле Роттердам+, — СМИ

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" начала покупать украинский уголь для своих теплоэлектростанций по цене, которая определяется формулой Роттердам+, пишет РБК-Украина.

О начале покупок угля сообщило Министерство энергетики.

Согласно сообщению, Минэнерго по поручению президента Украины Владимира Зеленского завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". Результатом сложных переговоров стало заключение контракта о восстановлении поставок украинского угля на ТЭС государственной генерирующей компании ОАО "Центрэнерго".

"Министерство энергетики в пределах своих полномочий приложило максимум усилий к восстановлению работы украинских шахтеров. Мы ожидаем запуск крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли", - прокомментировала достигнутые соглашения и.о. Министра энергетики Ольга Буславец.

По ее словам, дальнейшие усилия министерства будут направлены на доработку действующей модели рынка электроэнергии, искривление которой привели к кризису, в том числе, для отечественных горняков.

В свою очередь генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук 10 июля в эфире программы "Свобода Слова" на канале "Украина" сообщил, что "Центрэнерго" будет покупать украинский уголь без посредников по цене, которая определяется по формуле Роттердам+.

"В результате долгих, сложных переговоров, при посредничестве Офиса Президента и Министерства энергетики, 10 июля был подписан договор на поставку украинского угля на украинские теплоэлектростанции Центрэнерго. По цене, которая транспарентная, без коррупции и показывает, что шахтеры могут зарабатывать деньги в Украине. Цена, по которой будет поставляться уголь, будет привязана к импортному паритету (Роттердам +)", - сказал Сахарук.

При этом он добавил, что данное определение цены угля в Украине является самым выгодным для "Центрэнерго", поскольку предложение на 20% дешевле угля государственных шахт, и на 10% дешевле газа.

"Я рад, что сегодня восторжествовала историческая справедливость. Подтверждено, что цена на уголь, которая была посчитана по формуле Роттердам+ и которая зафиксирована в контракте с Центрэнерго, является самой справедливой и европейской ценой за уголь", - отметил Сахарук.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам прошлого года убытки госкомпании составили 2,5 млрд гривен, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд гривен).

После смены менеджмента с августа "Центрэнерго" переориентировалась с угля госшахт на уголь из России, который закупался через посредников, близких к Коломойскому.

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

17 июня текущего года Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства при производстве электрической энергии на украинских теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго". Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное "Центрэнерго" будет активно закупать уголь из государственных шахт.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Член комитета ВР по энергетике и ЖКХ Михаил Волынец утверждал, что благодаря действию формулы "Роттердам +" шахтеры дополнительно получили 10 млрд грн.