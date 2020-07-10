Коллектив "Электротяжмаша" в третий раз просит Зеленского спасти завод

Государственный завод "Электротяжмаш" за время руководства и.о. гендиректора Виктора Бусько доведен до предбанкротного состояния. Об этом идет речь в письме коллектива "Электротяжмаша" руководителям государства — президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Символично, что этот документ с информацией о катастрофическом положении завода и просьбой о его спасении отправлен в дни, когда предприятие отмечает свое 74-летие. И по-мнению экономических экспертов, вряд ли доживет до 75-летнего юбилея

"С назначением нового руководства (Бусько) коллективу предприятия обрисовали перспективы работы, планы по загрузке производства, пополнение кейса заказов новыми контрактами, улучшение условий производственного быта, постепенную модернизацию технологического парка, анонсировано основное для сотрудников — повышение заработной платы", — напомнили сотрудники "Электротяжмаша" руководителям государства период времени, когда отстраненный ныне от должности и находящийся под следствием и.о. гендиректора завода Виктор Бусько решением ФГИУ начал руководить заводом.

Впоследствии оказалось, что назначение Бусько на эту должность было обусловлено не его профессиональными качествамия, а близкими отношениями с председателем Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и его заместителем Сергея Игнатовского. В своем письме руководителям государства представители коллектива "Электротяжмаша" описывают катастрофическое снижение объемов производства, отсутствие новых заказов в контрактном портфеле предприятия, а отсутствие материалов для обеспечения технологического производственного цикла "привело к системным вынужденным простоям и реальной угрозе невыполнения контрактных обязательств по изготовлению и поставкам готовой продукции. Сотрудники столкнулись с давно забытым явлением — задержками и возникновением задолженности по зарплатам", — обрисовал последствия управления Виктора Бусько профсоюз "Электротяжмаша". Как сказано в письме, из-за невозможности содержать свои семьи завод покидают квалифицированные специалисты. Лишь с начала этого года предприятие покинули свыше 300 сотрудников, более 250 из которых указали причиной увольнения задержки зарплаты.

Профсоюз напомнил, что после забастовки, которая произошла из-за задержек по выплате зарплаты на несколько месяцев, отстраненный ныне руководитель завода Виктор Бусько снова обещал восстановить нормальную работу Электротяжмаша, нормализовать ситуацию с загрузкой работой и выплатой зарплат. "Но надежды на это у сотрудников уже нет, как и понимания реальных планов относительно нашего завода — догадки не самые оптимистичные", — сетуют сотрудники в письме на имя президента, премьера и главы ФГИ.

"Искренне уверены, что без Вашего скорейшего вмешательства через короткий промежуток времени завод пересечет "красную черту", за которой остановка, банкротство и исчезновение. Не оставайтесь равнодушными к судьбе "Электротяжмаша", его трудового коллектива и пользуясь властью, данной Вам народом Украины, поддержите и сберегите для нас и для нашей страны родное для нас предприятие", — взывает профсоюз к руководителям страны в своем обращении.

Как сообщалось ранее, суд продлил отстранение от должности и.о. гендиректора завода Виктора Бусько, который пытается через суд вернуться к управлению заводом. Достоянием СМИ стало выступление прокурора Андрея Пономаренко в суде по уголовному делу против экс-руководителя завода, в котором он раскрыл детали деятельности Бусько, который умышленно доводил предприятие до краха. Бусько попытки ввести в заблуждение общественность, суд и следствие о хронической убыточности предприятия: "Прошу не учитывать показания подозреваемого Бусько, что он получил предприятие в убыточном состоянии, — сказал прокурор, обращаясь к судье, — Согласно установленной в ходе следствия информации, на момент передачи ГП "Электротяжмаш" под руководство Бусько предприятие показало чистую прибыль на 6 млн гривен выше финансового плана на 2019 год, на счетах предприятия находились 70 млн гривен, а портфель заказов на 2020 год составлял 2,2 млрд грн.". В первый же квартал 2020 года от деятельности Виктора Бусько в должности и.о. гендиректора Электротяжмаш получил убыток на 186 млн грн."