Днепровский завод минудобрений просит Зеленского не допустить его вытеснения с рынка импортерами

Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ, Днепропетровская область) просит Президента Владимира Зеленского не допустить вытеснения отечественных производителей минеральных удобрений с украинского рынка иностранными компаниями.

Об этом говорится в обращении коллектива ДМЗУ, передают Українськi Новини.

"В данном случае Вы (Зеленский) для нас действительно последняя, но справедливая надежда на то, чтобы стабилизировать ситуацию в химической промышленности, поддержать национального производителя, подарить шанс десяткам тысяч рабочих химических предприятий на стабильное будущее и не дать иностранным производителям (в основном - компаниям страны-агрессора) захватить внутренний рынок Украины и иметь возможность манипулировать в сфере, касающейся национальной безопасности- продовольственном обеспечении государства", - сказано в нем.

Отмечается, что работники ОАО "Днепровский завод минеральных удобрений", АО "ДнепрАзот", АО "Одесский припортовой завод", ЧАО "РивнеАзот", ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", ОАО "Сумыхимпром", ЧАО "Азот" и других производителей на себе ощутили последствия экспансии импортеров минудобрений на внутренний украинский рынок.

Обращение коллектива ДЗМУ

Согласно сообщению, ухудшение экономической ситуации в сфере химической промышленности, которое состоялось в результате массового завоза импортных минудобрений, приводит к переориентации аграриев на импортный продукт, который дешевле украинского, учитывая низкую стоимость энергоресурсов для его производителей, наличие сырьевой базы или в связи с использованием российскими компаниями своих цепей поставок через посредников для захвата и насыщения украинского рынка своим продуктом.

По данным ДМЗУ, учитывая многочисленные факты негативного влияния экспансии импортных удобрений завод неоднократно обращался к властям с просьбой провести специальное расследование по поводу импорта минудобрений.

ДЗМУ написал письмо Зеленскому

Однако дважды Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершало специальные расследования без применения мер защиты национальных производителей удобрений.

Таким образом, по мнению завода, исполнительные госорганы своим бездействием и пренебрежением интересами отечественных предприятий химпромышленности углубляют кризис в Украине, способствуют ослаблению экономического состояния государства и зависимости от иностранных компаний, поскольку вся аграрная отрасль является национально стратегической, в свою очередь, сильно зависит от обеспечения сельхозпроизводителя минудобрениями.