Сергей Лямец: остатки уважения к Никите Потураеву я утратил сегодня

Журналист Сергей Лямец считает, что в списке сторонников нового закона "О медиа" стоит ожидать появления СМИ, которые финансируются на гранты западных доноров. Также он заявляет, что на сегодняшний день хватает журналистов, которые стоят на стороне этого законопроекта. Об этом Сергей Лямец написал на своей странице в Facebook.

Остатки уважения к Никите Потураеву я утратил сегодня.

В 11:00 8 июля 2020 года я принял участие в обсуждении законопроекта «О медиа». Онлайн через платформу Zoom собрались эксперты-юристы, которые разрабатывали этот документ перед тем, как он попал в руки депутатов из партии «Слуга народа».

Разговор не был легким, но все вели себя корректно. Алексей Погорелов, я и еще несколько человек задавали неудобные вопросы. Спикеры терпеливо на них отвечали. Большое спасибо Вите Володовской, Александру Бурмагину и всем участникам за огромное терпение.

Анонс конференции вы можете видеть здесь. Среди выступающих был официальный автор законопроекта Никита Потураев. Он действительно выступал с традиционным набором утверждений, что никаких ужасов в законопроекте нет (а они есть), что проект закона поддерживают медиа (это не так) и Европа поддерживает тоже (тоже нет).

Но Никита поступил очень странно после конференции. Сославшись на обстоятельства, он отключился раньше. А уже очень скоро — опубликовал такой вот пост в Facebook.

На всякий случай, если Никита удалит свой пост, публикую скриншот (по ссылке внизу).

Что же побудило Никиту к такому заявлению? А вот что. Это выступление старшего советника Центра регулирования в Европе — специального европейского органа по регулированию цифровых индустрий. Также Жан-Франсуа Фюрнемон — эксперт Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и Международной организация Франкофонии. В Украине Жан-Франсуа работает как официальный приглашенный эксперт от Евросоюза. Вот его биография.

https://www.cerre.eu/jean-fran%C3%A7ois-furn%C3%A9mont

Я задал Жану-Франсуа главный вопрос, который интригует многих журналистов с тех пор, как появились законопроекты «О медиа» и «О дезинформации». Это вопрос звучит так:

«Мы знаем, что закон «О медиа» состоит из двух частей. Первая — это регулирование аудиовизуальных услуг. Мы точно знаем, что эта часть закона — выполнение обязательств, которые взяла на себя Украина в рамках евроинтеграции. Но есть и вторая часть — введение жесткого государственного контроля над онлайн-СМИ в Украине, со штрафами, санкциями и блокировкой сайтов. Вопрос: введение жесткого регулирования онлайн-СМИ — это инициатива Европы или инициатива властей Украины?»

Вот ответ Жана-Франсуа:

https://youtu.be/mVIyXqkTF7A?t=180

Вопрос в колонке справа. Нужный отрывок ответа — с 3:00

Он сказал: «Обычно в Европе не практикуется включать онлайн-медиа в одно целое с регулированием аудио-визуальных медиа. Поэтому я бы посоветовал не делать этого. Если это сделано, я думаю, регулирование должно быть ограничено до строгого минимума, который может сводиться к простой регистрации, кто несет ответственность за эту публикацию и эти незаконные действия. Конечно же, не должно быть дальнейших обязательств по контенту, которые налагаются на онлайн-медиа. Потому что это не является европейской практикой и это выходит за пределы, очерченные … директивами, которые предписывают применять [нормы] только к аудиовизуальным медиа».

Я понял ответ так: «закрутить гайки» на рынке онлайн-медиа придумали украинские чиновники и депутаты. Европа этого от нас не требовала.

Думаю, именно после этого Никита Потураев запилил совершенно манипулятивный пост о том, что «от защитников кремлевской пропаганды пошла дезинформация о европейской критике законопроекта «О медиа».

Не обижаюсь на Никиту за то, что он присвоил мне звание кремлевского пропагандиста. Трактую это как проявление трусости со стороны нардепа. А со страху можно и манипуляциями заниматься, и лгать через строчку. Поздравляю соврамши.

https://politicus.com.ua/…/poturaev-iz-poslednih-sil-zashh…/