"Интер" покажет концерты Влада Сытника, Натальи Валевской и Гарика Кричевского

Воскресное утро может быть музыкальным! "Интер" предлагает своим телезрителям начинать выходной день с хорошей музыки и встречи с любимыми артистами. С 12 июля по воскресеньям в утреннем эфире телеканала – телепремьеры концертов известных украинских исполнителей.

Об этом пишет пресс-служба "Интера".

"Интер" дает возможность зрителям услышать прекрасные голоса замечательных украинских артистов, насладиться хорошей музыкой и искренними песнями, – говорит руководитель редакции музыкальных программ телеканала "Интер" Олег Яковлев. – И тем самым мы хотим поддержать наших исполнителей в это сложное время, когда шоу-бизнес находится на паузе. Мы покажем концерты трех совершенно разных артистов: Влада Сытника, Натальи Валевской и Гарика Кричевского, которых наши зрители любят и хорошо знают по участию в праздничных концертах "Интера". Это талантливые, честные и, самое главное, очень искренние исполнители".

Уже в это воскресенье, 12 июля, в 07:00 в эфире телеканала "Интер" – премьера концерта "Золотого голоса Украины", победителя "Славянского базара-2017" Влада Сытника. Обладатель лирического баритона с неповторимым тембром входит в ТОП-30 лучших голосов мира.

Влад Сытник. Фото: пресс-служба "Интер"

В концерте "Для тебе" телезрители услышат народные и мировые хиты в современной обработке, а также лучшие авторские песни в исполнении артиста.

"Два месяца тяжелой подготовки, тысячи часов репетиций – все ради того, чтобы зрители смогли услышать новое звучание любимых произведений и новые песни", – рассказывает Влад Сытник.

Атмосфера концерта, как и каждая из песен артиста, наполнены теплотой и любовью. Влад со сцены рассказывает о себе, своих кумирах, делится историями из жизни. Кроме того, в концерте принимают участие именитые гости. Влад Сытник вместе с пианистом-виртуозом Евгением Хмарой исполнят песню Николая Мозгового "Минає день". А изюминкой вечера станет дуэт Влада с народной артисткой Казахстана Розой Рымбаевой: они споют известный хит певицы – "Любовь настала". Также своими выступлениями радовали публику оркестр "Бетховен" и Ball Dance Theatre под руководством Виталия Загоруйко.

Влад Сытник и Роза Рымбаева. Фото: пресс-служба "Интер"

Смотрите премьеру концерта Влада Сытника уже в это воскресенье, 12 июля, в 07:00 на "Интере".

Также не пропустите другие музыкальные премьеры: 19 июля в эфире "Интера" – шоу Натальи Валевской "Палала", а 26 июля – юбилейный концерт известного шансонье Гарика Кричевского.

Наталья Валевская. Фото: пресс-служба "Интер"

Гарик Кричевский. Фото: пресс-служба "Интера"