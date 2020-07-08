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  • Михаил Подоляк: с отставкой Смолия драка за возврат НБУ в адекватное состояние только начинается
08 июля 2020, среда, 12:06 44 Мнение
Экономика 2020-07-08T12:45:02+03:00
Українські Новини
Михаил Подоляк: с отставкой Смолия драка за возврат НБУ в адекватное состояние только начинается

Михаил Подоляк: с отставкой Смолия драка за возврат НБУ в адекватное состояние только начинается

Валерия Драгомирова
Михаил Подоляк. Фото: Facebook/mpodolyak
Михаил Подоляк. Фото: Facebook/mpodolyak

После отставки главы Национального банка Якова Смолия драка за возврат НБУ в адекватное состояние только начинается. Об этом на своей странице в Facebook написал политтехнолог Михаил Подоляк. 

"Нацбанк. Ключевой регулятор. Который может себе слишком многое позволить. Вплоть, до управляемого обвала финансовых рынков... Увы, с отставкой Смолия серьезная драка за возврат НБУ в адекватное состояние только начинается. И драка эта будет беспощадной и убийственной. 

С 2014 года ключевыми "распорядителями НБУ" стали представители так называемых международных "долговых игроков". Т.е. тех, кто предпочитает играть в построение больших долговых пирамид. Когда государство заимствует на внешних рынках много и очень дорого. В итоге наша экономика к сегодняшнему дню оказалась слишком "засушенной" - нет ни внутренних инвестиций (зачем, если можно держать деньги в депозитных сертификатах или ОВГЗ), ни внешних заимствований.

Если в далеком и неправдивом уже 2008 году прямые внешние инвестиции составляли 17% от ВВП, то по итогу 2019 года таковых оказалось уже... всего 1,7%. Короче, денег для того, чтобы запускать большие и малые инфраструктурные проекты в стране нет (вернее, они есть, но зачем их пускать в дело, если можно просто "морозить" на счетах и выводить процент в офшорный карман?)

Столь примитивная стратегия, адептов которой собрала в один большой и ушлый пул Валерия Алексеевна Гонтарева, многих весьма устраивала. Сидишь и косишь копейку. Тоннами). Пока в конце концов это окончательно не достало прочие (не "условно-долговые") элиты. Смолия (рядового исполнителя при Екатерине Викторовне Рожковой) попросили на выход. И? А дальше, как это принято в нашей стране, начался самый настоящий разрушительный ад.

Во-первых, сам Смолий делает убойное заявление о "политическом давлении". Накануне. Максимально громко. Потом еще и еще. Нараспашку открывая двери Хаосу... Во-вторых, сама Рожкова активно начала "бегать" по иностранным посольствам. Чтобы? Да-да. Чтобы попросить "защиты от политического давления" и в деталях рассказать "о немыслимых политических преследованиях". И буквально вымаливает, чтобы послы ультимативно потребовали "сохранить в полном объеме команду Гонтаревой в НБУ"

В-третьих, ребята пошли вообще во все тяжкие, так как начали организовывать прямые и публичные медийные заявления "якобы команды НБУ". С видео и массовыми фотографиями - "нас бьют! Спасите". Это вообще за гранью здравого смысла, так как напрочь убивает главное - стабильность... В-четвертых, Гонтарева лично делает массу публичных заявлений на Западе с требованием к МВФ "закрыть финансирование для Украины" немедленно. А лучше вообще объявить почти дефолт. 

В-пятых, та же Гонтарева совместно уже с Рашкованом и Сологубом активно работают в кулуарах того же МВФ для реальной блокировки любых контактов с официальным Киевом... В-шестых, попутно подключаются спекулянты (не только, разумеется, медийные), чтобы сильно качнуть курс... Классика. Омерзительная классика больших циников. Но нам явно надо еще дать шанс Смолию/Рожковой) (ирония)", - написал он. 

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