Сергей Лямец: среди сторонников закона "О медиа" стоит ожидать появления СМИ, которые финансируются на гранты доноров

"О журналистах правильных и неправильных

Комитет Рады по информационной политике собирает подписи в пользу нового закона "О медиа". Не знаю, кто будет в списке сторонников, но вполне ожидаю появления там СМИ, которые финансируются на гранты западных доноров. Уже сегодня хватает журналистов, которые стоят на стороне законопроекта Потураева-Ткаченко-Кравчук.

Многие из них искренне считают, что есть журналистов правильные, а есть неправильные. Правильные - те, кто поддерживают реформы, борьбу с коррупцией, либеральные ценности, гражданскую общественность, сотрудничество с МВФ и ЕБРР, ЛГБТ, Нефедова, Коболева и так далее. Эту повестку дня мы подробно изучили во времена Порошенко. Уверен, что эти журналисты действительно считают, что это – правильно. Они хотят жить. Они не видят альтернативы прогрессу, который предполагает все перечисленные компоненты.

С неправильными интереснее. Они или продажные, или тупые, или (еще хуже) предатели. "Правильные" журналисты рисуют неправильных как: они все работают на Медведчука и Путина, манипулируют общественным сознанием, хотят вернуть Украину в объятия России, по ночам плюют на могилы воинов АТО, критикуют хорошую власть (работающую с МВФ) и хвалят плохую (коррупционеров и схематозников), восторгаются всем советским, говорят и пишут на русском (как я сейчас), ведут анонимные телеграм-каналы с помойным содержанием, обзывают героев "соросятами", критикуют совершенно правильный закон "О медиа".

Сам законопроект "О медиа" "правильные" журналисты считают правильным. Потому что он должен наконец приструнить неправильных журналистов или даже выбросить их из профессии. А блогерам - так и вовсе нужно указать их место. Они должны работать на светлое будущее Украины, иначе пусть идут мести улицы. Туда им и дорога. Ничто не должно мешать нам идти в Европу под флагами либеральных ценностей.

Странным образом, чисто статистически неправильными оказывается большая часть журналистов. Нет, пусть живут, конечно. Но работать пусть учатся правильно. Как надо - мы расскажем. Даже создадим ассоциацию "правильных" журналистов при Нацраде. Будем давать рекомендации, чьи статьи отправить на костер.

Понятно, что это очень однобокое видение мира.

Понятно, что сама постановка вопроса - это своего рода расизм/сексизм/антисемитизм/сегрегация/дискриминация, ещё и с явной попыткой правового харассмента 😆😜 Но как водится, носители новой "прогрессивной" идеологии не считают, что делают что-то не то. Наоборот, они уверены, что вот эти вокруг – или заблуждаются, или подонки. Их нужно или исправлять, или выводить. Заметьте, ничего нового. Такими были католики, джихадисты, террористы, коммунисты, маккартисты, майдановцы, антимайдановцы и прочие "истцы" и "вцы".

Это – крайность. А укоренившаяся крайность - это своего рода фанатизм. Любой фанатизм имеет три компонента:

1. Великая идея, правильная или совершенно бредовая. Можно идти в крестовый поход и взрывать неверных с правильным флагом

2. Фанатиков, которые не способны мыслить трезво, поэтому ведомы именем этой идеей

3. Те, кто на самом деле ведёт фанатиков именем идеи.

Самые опасные – конечно, третьи. Но они никогда не видны. На поверхности бурлят "правильные". Причем, у каждой стороны есть свои "правильные". Они упражняются в злословии и действиях, совершенно не подозревая, что и те, и другие ведомы идеей. А с точки зрения прогресса – нужны и те, и другие. Поскольку еще великий Гегель…

Иными словами, сторонники "правильных" СМИ глубоко субъективны и ведомы. Но как любые субъективно настроенные люди, они уверены, что исповедуют истинно верные взгляды. А значит, законопроект "О медиа" - это абсолютно правильно.

На самом деле, они исповедуют ОДНУ ИЗ идеологий, иногда рьяно и фанатично. Как и их оппоненты – вопросов нет.

А по сути, "правильные" во многом точно такие же, как и "неправильные". Точно так же манипулируют: низы во имя светлой идеи, верхи вполне за деньги. Точно так же выполняют указания "сверху", только вместо хищного олигарха указания им дает прекрасный USAID или второй секретарь посольства одной из стран. Точно так же "джинсят" и мочат людей под заказ - я бы даже сказал, что делают это ещё более изощрённо и жестоко, чем "неправильные". Точно так же говорят языком ненависти, когда дело касается интересов, важных для их кураторов (вспомните ульяноботов и ее медреформу, направленную на перекраивание рынка медуслуг). Точно так же подобострастно не замечают, когда происходит что-то непозволительное с точки зрения Конституции или человеческой этики – если это делают "свои" подлецы. Не задают сложных вопросов Коболеву/Нефедову/Зеленскому. Почему-то такие вопросы задают "неправильные" - "но они неправы, не надо раскачивать лодку, надо поддерживать реформы..."

Я даже знаю, как "правильные" ведут себя, когда становится очевидно, что они факапнули. Я проходил это во времена Порошенко. Первые пару лет его правления "правильные" СМИ тотально поддерживали его и правительство Яценюка. Судя по синхронности, такая была разнарядка "сверху". А потом пошла другая разнарядка. И ближе к выборам эти самые СМИ принялись мочить того же Порошенко.

Я даже уверен, что "правильные" как-то себя оправдывали. Мол, у новой Украины много врагов, нельзя расшатывать лодку, нужно сжать себя в кулак ради людей. Сжали. Молчали. Хвалили. Получили нечто уродливое. Но самое главное – пока "правильные" делали правильную журналистику, кто-то очень умело решал свои задачи. И судя по всему, продолжает решать сейчас.

К чему я веду? К тому, что есть некие лица. В сотрудничестве с властью они подготовили законопроект "О медиа". Их этот законопроект устраивает. Их поддерживает часть журналистов, которые считают себя "правильными". При поддержке "правильных" журналистов эти люди и власть хотят заставить всех быть "правильными" тоже.

А еще я веду к тому, что совершенно бессмысленно спорить с "правильными" про закон "О медиа". Не ведают, что творят. Или ведают, но творят – неважно. Важно, что они отстаивают позицию тех людей, которые хотят именем светлой идеи ограничить свободу слова. Ок, пусть отстаивают. Просто не надо тратить на них время. Займемся своим делом.

Человечество уже много раз проходило этот этап, и всегда он оканчивался абсолютно одинаково - попыткой установить диктатуру сначала в умах, а потом и в реальных жизнях людей. Конечно, на этот раз это будет диктатура правильная, светлая и исключительно в интересах людей, патриотов Украины.

Я уверен, что если с поддержкой "правильных" СМИ власть сумеет установить свою цензуру, то рано или поздно пострадают сами "правильные". Но честно говоря, мне совершенно все равно, поймут они тогда, что защищали. Нам не нужно наступать на эти грабли, даже ради того, чтобы в один прекрасный день "правильные" сами стали жертвой цензуры. Тысячи журналистов, какими бы они ни были, не должны становиться лабораторными крысами на столе очередного фанатичного меньшинства. Я ставлю на первое место человеческие жизни и судьбы, а не идеологию, пусть даже "правильную". Хотите нормальный закон "О медиа" - давайте выслушивать всех журналистов. Напомню, нынешние "правильные" во времена Януковича были "неправильными".

А сейчас я вместе с "неправильными" журналистами выступаю против законопроекта "О медиа". Этот пост я адресую тем людям, которые видят, что журналисты разделились на тех, кто поддерживает и кто против. Это разделение вызывает у людей путаницу. Попробовал все разъяснить.

Не верьте никому, мне тоже. Не слушайте слова. Смотрите на дела и делайте собственные выводы.

И задайте себе вопрос: хотите ли вы, чтобы все СМИ стали идеологически "правильными"?", - написал он.