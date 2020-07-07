Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно - исследование Центра экономического восстан

Если не изменить подход к инвестированию в электросети потери составят более 20 млрд грн ежегодно, а энергосистема может потерять необходимую мощность для стабильной работы. Такие проблемы обозначили в своем исследовании "КРИЗИС НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ" эксперты Центра Экономического Восстановления (ЦЕВ). Об этом пишет Александр Визир, председатель общественного союза "Умные электросети Украины", принимавший участие в обсуждении исследования.

В исследовании утверждается, что основное оборудование операторов систем распределения (облэнерго) был построен в 1960-70 хх годах, а спроектировано по нормам 1950-х годов. Поэтому проектный ресурс значительной части энергохозяйства ОСР уже исчерпан. Это влияет на техническое состояние электрических сетей и качество их обслуживания.

"В частности показатели SAIDI (средняя продолжительность отключения для каждого потребителя) за последние годы остаются почти неизменными (в пределах 617 - 696 мин в 2015-2018 годах) и являются наихудшими среди всех стран Европы (в 10-30 раз выше, чем в странах Западной Европы , в 6 раз - стран Балтии, в 3 раза - Польши)", - говорят в Центре Экономического Восстановления.

При этом, согласно Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" предусмотрено в 2020 году снизить показатели SAIDI до значения 450 мин.

Согласно материалам исследования, проблема плохого состояния электросетей - в значительной недоинвестованости: за 3 последних года инвестиции в распределительные сети согласно выполненных инвестпрограмм составляют 4 млрд в год. При этом необходимость инвестиций значительно выше.

"В случае игнорирования вызовов поставки электроэнергии находится под угрозой полной недееспособности", - отмечают аналитики. Они видят 2 отрицательных последствиях износа сетей и отсутствия достаточного инвестирования в них: рост потерь электроэнергии и угроза массовых блэкаутов.

Эксперты ЦЕВ отмечают, что из-за технических проблем часть энергии не доходит до потребителя. Министерство энергетики и угольной промышленности подсчитало, что в 2019 году технологические потери в сетях составили 12 887 000 000 киловатт-часов, или 10.35% всей передаваемой энергии. Если бы уровень потерь в Украине равен эстонскому (2.2%), страна бы экономила около 16 миллиардов гривен в год.

"Потеря электроэнергии на сумму около 20 миллиардов гривен в год, которые будут стремительно расти и иметь негативный эффект на экономику и энергетический сектор" - говорят аналитики о последствиях недоинвестированости сетей.

Другой проблемой является рост риска массовых блэкаутов, который состоится из-за потери стабильной частоты (50 Гц) в Объединенной энергетической системе (ОЭС). Это приведет к увеличению периода прерывания поставок электроэнергии, отсутствия минимально необходимых средств для осуществления операционной деятельности объектами генерации, поставок и распределения электроэнергии.

"В декабре 2018 530 населенных пунктов в Одесской области остались без электричества. Для восстановления некоторых была нужна неделя. В 2019 "Волыньоблэнерго" сообщило, что в их сетях случается 10948 аварий в год ", - приводят пример аналитики.

Эксперты Центра экономического восстановления считают, что введение стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифа) должен стать эффективным механизмом привлечения новых инвестиций в электрические сети, снижение SAIDI, уменьшение потерь электрической энергии в сетях, повышение автоматизации процессов.

Переход на стимулирующее регулирование требует крайне взвешенного подхода при выборе параметров регулирования, устанавливают стимулы для эффективной деятельности ОСР и предусмотрят должное их финансирования, в частности, экономически обоснованный уровень показателей доходности, начисления нормы прибыли на амортизации, сроки достижения показателей SAIDI и технологических потерь электрической энергии в сетях и тому подобное.

В частности, в исследовании предлагают такие параметры как, определение РБА в порядке, соответствующем европейским практикам (единственная РБА), определение обоснованного уровня доходности на уровне WACC, введение показателей качества поставки электроэнергии и применения штрафных санкций при несоблюдении требований и др.

Напомним, ранее Международный центр налогов и инвестиций отмечал, что основой для RAB-тарифов должно быть WACC и единая база активов.