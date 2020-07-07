Константин Андриюк: При Порошенко Павелко чувствовал себя безнаказанным. Может пора изменить это до конца лета

Журналист Константин Андриюк, комментируя результаты расследования деятельности Андрея Павелко на должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ), в частности коррупционные скандалы, связанные со строительством и обустройством футбольных полей, призвал Президента Украины Владимира Зеленского способствовать привлечению Павелко к уголовной ответственности.

Об этом журналист заявил в своем блоге на веб-сайте издания "Гордон".

В моем распоряжении оказались материалы той самой знаменитой электронной переписки Украинской ассоциации футбола (УАФ). И как удалось узнать, это не просто тексты и скрины. Доступ к материалам этой переписки был получен в результате следственных действий, и они стали частью уголовного дела. В качестве доказательств! Да вот же, я публиковал это несколько недель назад. В сегодняшнем материале текста хватает, но фактаж – впечатляет!

Во времена предыдущего президента Петра Порошенко глава УАФ Андрей Павелко чувствовал себя полностью безнаказанным. Так как был членом пропрезидентской партии БПП ("Блок Петра Порошенко") и председателем бюджетного комитета Верховной Рады Украины.



Скоро будет полтора года нового президента. Один вопрос после этого, господин Зеленский! Весна прошла, кого посадили? Может, пора сделать это до конца лета?