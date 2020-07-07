Трудовой коллектив "Сумыхимпрома" просит Зеленского разобраться в ситуации с импортом минудобрений

Трудовой коллектив крупнейшего производителя фосфатных удобрений предприятия "Сумыхимпром" (Сумы) просит Президента Владимира Зеленского разобраться в сложившейся ситуации с ростом импорта минеральных удобрений и отказом от введения ограничительных мер в отношении импорта минудобрений по результатам специального расследования.

Об этом говорится в обращении трудового коллектива предприятия, передают Українськi Новини.

"Уважаемый Владимир Александрович. Мы обращаемся к вам с просьбой использовать свое право, свой авторитет и защитить более 4 тыс. работников "Сумыхимпрома". Требуем защиты людей в государстве, президентом которого вы являетесь. Мы уверены, что в тех условиях, которые сложились, бесконтрольное увеличение импорта будет уничтожать тысячи рабочих мест украинцев, ухудшать макроэкономические показатели... Вопрос введения ограничительных мер относительно импорта многими лоббистами подается как ограничение конкуренции и как следствие - к росту цен", - говорится в нем.

В обращении отмечается, что украинские химпредприятия ни в коем случае не ставили целью такое развитие ситуации, а только требовали и требуют обеспечить условия загрузки производственных мощностей и внутреннее производство и предоставить возможность сохранить рабочие места.

"Национальная отрасль всегда стремилась достичь компромисса и принять государственные решения. Просим вас развернуться к нашей совместной проблеме лицом, выслушав все позиции и точки зрения. Просим вас услышать голос трудового коллектива "Сумыхимпрома", украинского химпрома, а не только голос лоббистов российского импорта", - говорится в обращении.

Также в обращении отмечается, что на украинских предприятиях химической промышленности сегодня работает около 20 тыс. человек, при этом в условиях низкой загрузки производственных мощностей под давлением роста импорта часть предприятий уже сегодня сокращает персонал.

Так с начала текущего года с "Сумыхимпрома" было уволено 185 квалифицированных работников, и этот процесс продолжается, а общее количество сокращенных за этот период на предприятии рабочих мест составило 635 штатных единиц.

При этом отказ то защиты химпредприятий продолжит этот тренд.

В обращении отмечается, что результаты проведенных спецрасследований подтверждают наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовым обоснованием для введения специальных ограничительных мер в отношении импорта минудобрений, при этом Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) фактически приняла решение, которое противоречит выводам спецрасследований Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ссылаясь на якобы "национальные интересы", суть которых не была доведена ни до одной из заинтересованных сторон.

Как сообщали Українськi Новини, в конце июня МКМТ завершила специальное расследование по импорту в Украину азотных и фосфорных минеральных удобрений, независимо от страны происхождения и экспорта, решив не применять специальные меры.

При этом ранее директора химических предприятий заявили о политическом давлении на МКМТ со стороны импортеров российских удобрений и о высокой вероятности отказа от квот.

Также украинские предприятия химической промышленности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю из-за проблем в завершении расследования в отношении импорта азотных удобрений.

25 мая МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения еще на 30 дней.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

21 августа 2019 МКМТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот".

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с 1 июля.