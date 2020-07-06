В соответствии со ст. 1 Закона Украины "О едином сборе, взимаемом в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины" и ст. 5 того же закона, иностранные грузоперевозчики, въезжающие в нашу страну, уже платят государству за дороги. А зарегистрированные в парламенте законопроекты №3544 и №3545 о взимании платы за проезд грузовиков по автодорогам общего пользования, свидетельствуют о желании украинской власти заставить иностранные транспортные компании платить дважды.

На это обратила внимание директор по правовым вопросам группы компаний "Новая почта" Инна Хомич в своей авторской колонке на портале НВ.

По словам юриста, ставка единого сбора для грузовых автомобилей составляет 0,04 евро за км. Поступления в полном объеме перечисляются в Государственный бюджет Украины. Таким образом, в случае принятия законопроектов №3544 и №3545 иностранные грузоперевозчики будут платить за дороги 2 раза: за проезд по дорогам общего пользования и единый сбор.

Разница между этими платежами лишь в том, что поступления от пользования дорогами будут перечисляться в Специальный фонд, а от единого сбора – в Общий фонд госбюджета.

"Модель, при которой за проезд одного километра взимается два разных с точки зрения закона, но одинаковых с точки зрения объекта, базы и метода начисления платежа, является необоснованной. Иными словами, перевозчики смогут обратиться в европейские суды, создав правовой прецедент несоответствия украинского законодательства международному праву. Дальнейшая практическая реализация законов о плате за дороги по сути будет заблокирована. Следовательно, инвестированные в построение системы взимания такой платы миллиарды гривен из специального дорожного фонда окажутся потрачены впустую", - предупредила Хомич.

Эксперт обратила внимание также на несправедливую с точки зрения рыночной экономики формулу ценообразования ставки нового дорожного сбора. В частности, законопроект №3545 определяет, что размер платы не зависит от максимально допустимой массы транспортного средства и других факторов. То есть для грузовиков с максимально допустимой массой 12 и 39 тон размер ставки будет одинаковым.

По словам Инны Хомич, главным показателем, который влияет на степень разрушения грузовиком дорожного покрытия, является нагрузка на ось, а не масса автомобиля. Нагрузка на ось, в свою очередь, зависит от массы, конструкторских характеристик транспортного средства, веса перевозимого груза и других факторов. Масса автомобиля может быть существенной, при этом нагрузка на ось для дорожной инфраструктуры не критичной (это касается грузовиков с четырьмя и большим количеством осей, прицепов). А если грузовики с разной массой и различными ТТХ по-разному влияют на дорожное покрытие, следовательно, и размер платы должен быть разным.

"В Германии, к примеру, размер дорожного сбора с грузовиков зависит от допустимой массы транспортного средства, количества осей и класса токсичности. При этом максимальная ставка сбора превышает минимальную приблизительно вдвое. И если уж украинские законодатели хотят ввести плату за дороги, почему бы им не воспользоваться европейским опытом и не рассчитывать ставку сбора с учетом различных факторов воздействия автомобилей на дорожное полотно?" - задалась вопросом юрист.

Инна Хомич приходит к выводу: если государство планирует получить дополнительный источник финансирования для строительства и ремонта дорог, а не колоссальные убытки, законодательные подходы должны быть предельно взвешенными, соответствовать букве международного права, обеспечивать равноправные условия на рынке грузоперевозок для всех операторов без дискриминации по месту (стране) регистрации, справедливые и прозрачные тарифы. В противном случае, Украина рискует в очередной раз остаться со своими романтическими мечтами у "разбитого корыта", бесцельно растранжирив десятки миллиардов, выкроенных из бюджета на "Большое строительство" автомобильных дорог.