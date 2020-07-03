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  • Дмитрий Литвин: отказывать детям из ОРДЛО поступить в украинские ВУЗы – "полное свинство"
03 июля 2020, пятница, 17:37 65 Мнение
Политика 2020-07-03T18:30:03+03:00
Українські Новини
Дмитрий Литвин: отказывать детям из ОРДЛО поступить в украинские ВУЗы – "полное свинство"

Дмитрий Литвин: отказывать детям из ОРДЛО поступить в украинские ВУЗы – "полное свинство"

Елизавета Кесельман
Дмитрий Литвин. Фото: facebook.com/dmltvn
Дмитрий Литвин. Фото: facebook.com/dmltvn

Журналист Дмитрий Литвин считает, что противопоставление детей, живущих на оккупированной территории и детей ветеранов войны или погибших в войне, является неприемлимым "свинством", а также действия со стороны партии "Европейская солидарность" "ходячим расколом". Об этом журналист написал на своей странице в Facebook. 

Что такое работа на раскол общества? Самый очевидный пример: противопоставлять детей, живущих на оккупированной территории, и детей ветеранов войны или погибших в войне. И агитационно уравнивать условия жизни в оккупации и условия жизни в свободной части Украины. Это свинство, просто даже чмошество. Отказываться дать детям с оккупированной территории возможность поступить в наши (в наши, а не в российские вузы!) без ВНО, как предлагают в партии Порошенко, это ну днище, это хуже уже ничего не придумать. Оккупация сама по себе ограничивает права детей. Сделать для них аж одну льготу, ничего не меняя в общем процессе обучения, это не только нормально, это минимальное, что может сделать наше государство, если не способно освободить Донецк и Луганск с Крымом.

Вот у меня спрашивают, почему я так критикую порошенковцев. Потому что это ходячий раскол, это работа на то, чтобы наше общество всегда оставалось баррикадой на баррикаду. Сраные путинисты в вышиванке. Срывали голосование и единственные не дали голоса. Ненавижу.

 

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