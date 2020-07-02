Владимир Сивак: еще несколько месяцев ЗТМК не переживет управление "менеджмента" от Фонда Госимущества

Исполняется месяц как, временный менеджмент от Фонда госимущества Украины управляет Запорожским титано-магниевым комбинатом. За это время, на предприятие не выплачены зарплаты, есть долги по налогам и сокращены 600 человек. Предприятие может не перенести такое управление, об этом рассказал бывший гендиректор ЗТМК Владимир Сивак в Facebook.

ХОРОШАЯ МИНА ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ.

Понесут ли руководители ФГИ и их управляющие ответственность, если госпредприятия, которыми они управляют, обанкротятся, а заводы — распилят на металл?

В эти дни исполняется месяц, как временный менеджмент от Фонда госимущества Украины управляет Запорожским титано-магниевым комбинатом.

Подведем первые итоги.

1.Впервые за 10 лет работы комбината остается невыплаченной заработная плата за май. Не выплачен аванс за июнь.

2.Уже есть долги по налогам. Например, не оплачен налог за землю.

3.Сокращено 600 человек. По причине невыплаты заработной платы уволилось ещё порядка 100 человек. У людей паника и страх.

Трудовой коллектив запуган и продолжает подвергаться психологическому давлению и угрозам увольнения.

4.Разрушена служба продаж. На складе предприятия порядка тысячи тонн произведенной, но НЕ ПРОДАННОЙ титановой губки. Губка на складе — это замороженные неработающие активы.

Тут нужно пояснить: кроме чисто конъюнктурных причин (рынки падают) и неумелой функции продаж, есть одна немаловажная причина, по которой губка не продаётся.

Это потеря нынешним менеджментом доверия у международных покупателей губки. "С кандачка" на титановые рынки не заскакивают. Это не рынок зерна или нефти. Отношения, связи и партнерства здесь выстраиваются годами.

5.Иностранные компании категорически боятся давать предоплату за продукцию. Хотя бы частичную. Из-за риска банкротства компании и туманных перспектив ЗТМК.

Кроме этого, многие иностранные партнеры ЗТМК не будут подписывать контракты с человеком, который находится в статусе и.о. С руководством, которое пришло на комбинат с нарушением закона, никто работать не хочет.

6.У предприятия нет средств не только на зарплату, но и на ведение обычной хозяйственной деятельности.

7.Рост кредиторской задолженности и долгов в целом привели к тому, что банки полностью отвернулись от предприятия. Маловероятно, что попытка "нагнуть" госбанки для выделения кредитов для ЗТМК окажется успешной.

Список можно продолжать.

Такие результаты — это заслуга Фонда государственного имущества Украины и его руководства, которое сильно увлеклось "спецоперациями" и революциями на подшефных предприятиях, не думая об их последствиях для страны, для власти и для тысяч людей.

Теперь пару слов о причинах того, почему так произошло.

Фонд госимущества, как крупный акционер ООО "ЗТМК", попросту пренебрег предложениями миноритарного акционера совместно развивать предприятие и пошел на прямой конфликт.

Почему? Ответ очевиден. Частный акционер, вложивший за последние годы множество сил, времени и средств в работу комбината, никогда бы не пошел на уничтожение предприятия.

Частному инвестору нужен успешно работающий ЗТМК. У чиновников ФГИ, похоже, возникли другие планы.

И последний момент — об ответственности. КТО ответит за прямой вред предприятию?

Парадокс ситуации в том, что, если управленцы, назначенные ФГИ, наносят ущерб предприятию — они за свои действия фактически не отвечают.

В этой ситуации страдает государство Украина. Потому что актив обесценивается.

Страдает власть. Банкротство предприятия и увольнение людей бьют по репутации.

Страдают люди. Ситуация на комбинате добавляет седых волос работникам и приносит бедность в семьи уволенных.

В лучшую сторону ситуация меняется только в семьях чиновников и нового руководства ЗТМК.

Эта ситуация — крайне несправедлива.

Еще несколько месяцев такого "менеджмента" комбинат просто не переживёт.

Скриншот Facebook/ Владимир Сивак