Государство потеряет больше 9 млрд гривен на резком повышении акцизов, - исследование

Повышение акцизов на стики для систем нагрева табака сразу более чем в 4 раза приведет к потерям государственного бюджета на сумму более 9 млрд гривен - из-за роста объемов табачной контрабанды и переключения части потребителей на менее прозрачный рынок электронных сигарет. Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского института фискальной политики Университета Государственной фискальной службы Украины.

Эксперты Университета ГФС напоминают: во всех странах Евросоюза акцизная нагрузка на альтернативные табачные изделия для нагрева была и остается существенно ниже, чем на обычные сигареты.

"В ЕС действует принцип: "потенциально меньший вред - меньше налоги". Акцизная нагрузка на табачные изделия для нагрева в странах ЕС почти в 4 раза ниже, чем на сигареты” - отмечает соавтор исследования, кандидат экономических наук Татьяна Кощук.

К январю 2020 Украина шла по образцу стран Евросоюза, облагая стики для нагрева в рамках категории "другой табак" по более низким ставкам акциза, чем для сигарет. Но 16 января был принят законопроект №1210, который с 1 января 2021 повышает ставки акциза на эти альтернативные табачные изделия сразу в 4,2 раза, то есть до уровня минимального акцизного обязательства на обычные сигареты.

Также, этим же законопроектом введен акциз на электронные сигареты - 3000 грн. с каждого литра жидкости для вейпинга. Это в разы больше чем, например, в Венгрии или в Италии.

"В среднем в Евросоюзе акцизы на электронные сигареты в 9 раз ниже, чем на традиционные. Рекордсменом здесь является Латвия, где акцизы на жидкости для электронных сигарет аж в 57(!) раз ниже” - рассказывает Татьяна Кощук.

Впрочем, если все принятые изменения вступят в силу, будет наблюдаться значительное перемещение спроса в т.ч. от систем нагрева табака к потреблению электронных сигарет (вейпингу). И государство на этом также будет терять - из-за более низких акцизов на электронные сигареты и непрозрачности этого рынка.

"Резкое повышение акцизов на стики к системам нагрева табака уже в течение ближайших 5 лет будет стоить госбюджету более 9 млрд грн. Из них 3,5 млрд грн - за переход на нелегальные табачные изделия. Но львиную долю (5,7 млрд грн) государство потеряет именно из-за переключения потребителей с систем нагрева табака на вейпинг - говорится в исследовании.

При этом потери госбюджета могут быть даже еще больше, поскольку акцизы на стики к системам нагрева будут расти вместе с акцизами на сигареты дальше на 20% ежегодно, еще больше стимулируя курильщиков переходить на нелегальную продукцию, вейпинг или самокрутки.

Татьяна Кощук напомнила, что с похожей проблемой уже столкнулась Грузия. После аналогичных изменений в законодательство и резких повышений акциза в страну хлынула контрабанда не только сигарет, но и стиков для нагрева табака - как из соседних стран (Армения, РФ), так и с оккупированных Россией территорий (Абхазия, Южная Осетия), где быстро наладили нелегальное производство табачной продукции.

Чтобы предотвратить такое негативное сценария эксперты НИИ фискальной политики Университета Государственной фискальной службы рекомендуют повышать акциз на стики к системам нагрева табака в ближайшие 5 лет постепенно - не более чем на 35% в год.

Для сравнения в 2020 г. акцизы на табачные изделия для нагрева были повышены лишь в 4 странах Евросоюза. Причем во всех случаях повышение было минимальным - например, в Дании с 738 до 740 датских крон за кг.

Также эксперты советуют перед тем как облагать электронные сигареты, сначала "цивилизовать" этот рынок. В частности, речь идет об использовании опыта Западной Европы и прежде, Великобритании - повышение прозрачности рынка, дисциплинированности относительно четкого соблюдения стандартов состава жидкости для вейпинга (в частности, запрет канцерогенов, мутагенов, кофеина, таурина и других стимуляторов), ограничение рекламы и маркетинга, запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним.

"Опыт стран Евросоюза свидетельствует: акцизное налогообложение жидкостей для электронных сигарет должно внедряться вместе с государственным регулированием их производства и обращения; иначе нельзя не получить налоговые поступления в полном объеме” - предостерегает Татьяна Кощук.

Эксперты Научно-исследовательского института фискальной политики Университета Государственной фискальной службы уверены: государство более гибкой акцизной политикой может влиять на потребительское поведение курильщиков - чтобы они переходили из традиционных сигарет не на контрабандную продукцию (доля которой уже достигает 6,4% рынка), а на менее опасную легальную альтернативную продукцию - электронные сигареты и системы нагрева табака. Это в интересах государства - как с точки зрения наполнения госбюджета, так и с точки зрения общественного здоровья.