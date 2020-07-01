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  • Местные власти не вводят режим жесткого карантина, потому что боятся потерять лояльность избирателей, — Дзивидзинский
01 июля 2020, среда, 17:16 553
Медицина 2020-07-01T18:00:02+03:00
Українські Новини
Местные власти не вводят режим жесткого карантина, потому что боятся потерять лояльность избирателей, — Дзивид

Местные власти не вводят режим жесткого карантина, потому что боятся потерять лояльность избирателей, — Дзивидзинский

Валерия Драгомирова
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Местные власти не используют инструменты контроля за эпидемиологической ситуацией, которые обеспечил им глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, и не усиливают карантинные ограничения, ведь боятся потерять лояльность избирателей накануне местных выборов. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

"У нас к сожалению, ежедневные антирекорды по количеству зараженных коронавирусом в Украине. И возникает логичный вопрос: откуда резкий скачек заболевания? Ответ кроется в нежелании на уровне местной власти принимать непопулярные решения. Министр Максим Степанов и Минздрав дают необходимые инструменты для того, чтобы контролировать эпидемиологическую ситуацию в каждом отдельном регионе и ослаблять или наоборот усиливать карантинные ограничения в случае необходимости", - пишет политолог.

По его словам, модель адаптивного карантина, предложенная министром Степановым, вполне приемлема, но в вопросе сдерживания распространения эпидемии вмешались политики.

"Дело в том, что усиление карантинных ограничений очень непопулярные меры в народе. И местные власти очень боится принимать такие решения накануне местных выборов. Они прекрасно понимают, что подобные действия приведут к потере лояльности среди избирателей и возможной неудачи. Поэтому в угоду политическим рейтингам не задумываясь часто предают интересы этих самых избирателей, подвергая их здоровье и жизнь смертельной опасности", - отметил Дзивидзинский.

Он также подчеркнул, что за решение органов местного самоуправления "не возвращаться к жесткому карантину" в итоге достанется самому Министерству здравоохранения и персонально министру Максиму Степанову.

"Разгребать последствия этих политических игр тоже придется медикам. Действительно, сейчас медицинская система более подготовлена ​​к вызовам и за последние пару месяцев ее серьезно укрепили. Но где гарантия, что зараженных не станет столько, что на них банально не хватит коек в больницах? Но местным политикам об этом думать некогда, потому что у них "выборы" на носу", - подытожил Владислав Дзивидзинский.

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