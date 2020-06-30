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30 июня 2020, вторник, 08:15 37 Мнение
Политика 2020-06-30T08:17:08+03:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: игорный бизнес – лишь бы не сглазить!

Антон Кучухидзе: игорный бизнес – лишь бы не сглазить!

Антон Кучухидзе
Антон Кучухидзе, Владимир Зеленский, Легализация игорного бизнеса
фото ИА
фото ИА "Украинские Новости"

Итак, сессионная неделя Верховной Рады с 30 июня по 3 июля 2020 года может стать решающей для окончания эпопеи вокруг легализации игорного бизнеса на уровне парламента: ожидается, что на неделе должны быть проголосованы как 2285-д (сама легализация), а параллельно и 2713-д (налоги для игорного бизнеса).

Хочется уже простым языком сказать: «Дай Бог, чтобы не сглазить!» Почему так? Да, потому что Финансовый Комитет наконец услышал все замечания, как экспертов, так и представителей профильного бизнеса, и Верховная Рада подошла к финальной стадии легализации игорного бизнеса очень подготовленной и эффективной (хотя полгода манипуляций и промедлений никто не забыл). Сегодня мы имеем ряд позитивных инициатив, согласованных на профильном Комитета:

1.До депутатов дошло, что сам законопроект о легализации не может рассматриваться без законопроекта о налоговом регулировании игорного бизнеса.

2.В законопроекте 2713-д снизили налоги, по сравнению с первыми попытками сделать GGR (валовый игровой доход) от 10 до 28%, то теперь налоговые ставки выглядят так:

букмекеры – 5%;

онлайн казино – 10%;

онлайн покер – 10%;

игорные залы и наземное казино – 12,5%;

лотереи – 10%.

Кроме налоговых ставок нужно отметить, что депутаты сделали еще один правильный шаг – отменили налог на выигрыш, который должен был бы составлять 18%.

3.С целью уменьшить коррупционные риски после открытия игорного рынка сохранили реально бешеную лицензию (одну из самых высоких в Европе), но хотя бы отсрочили введение налога на GGR до тех пор, пока не появится адекватная не коррупционная система онлайн-мониторинга (2,5 года).

Разные слухи ходят в кулуарах, почему состоялся такой разворот ВР и ответственных за эти законопроекты депутатов, но очевидно, что если законопроекты будут проголосованы в том виде, в котором они наиболее эффективны и не будет каких-то политических диверсий в парламенте или же во фракции «Слуги Народа», то эти детали уже будут никому не интересны. Ключевая задача парламента - открыть рынок азартных игр, защитить права граждан от беспорядка и наполнить бюджет страны. Сейчас очень многие депутаты начали давать свои расчеты: каждый хочет показать свою причастность после того, как законопроекты начали выглядеть так, что соответствуют настроениям бизнеса. Цифр реально стало много, и у каждого своя методика подсчета. Так вот, если исходить из данных Антимонопольного Комитета Украины (оборот нелегального рынка азартных игр – более 30 млрд грн), учесть зафиксированную цифру в доходах бюджета на 2020й год – 4,1 млрд грн и добавить очень грубо 18% налога на прибыль (по отношению к данным Антимонопольного Комитета), то только за первый год работы легального игорного бизнеса страна может получить более 10,3 млрд грн.

В то же самое время, нужно отметить, что критика этих законопроектов от оппозиции не заканчивается: конечно, ведь при прошлой власти выросло количество незаконных пунктов азартных игр и монополия отдельных товарищей, которые даже не хотели лицензию платить за существующую легальную часть бизнеса.

Так что, парламент 9-ого созыва снова на грани принятия исторического решения. Сплошные судьбоносные решения припадают на этот созыв Рады, важно просто снять несправедливость и навести порядок, а первым шагом станет, пусть уже и затянутое, но результативное голосование за 2285-д и 2713-д на этой недели, ведь очень желательно наполнить бюджет страны уже в 2020 году, который будет экономически очень сложным для страны.

 

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські Новини"

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