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27 июня 2020, суббота, 19:18 250
Общество 2020-06-27T19:18:07+03:00
Українські Новини
Саакашвили пожаловался, что не может купить ребенку мороженое на зарплату в 1,5 тысяч долларов

Саакашвили пожаловался, что не может купить ребенку мороженое на зарплату в 1,5 тысяч долларов

Ольга Фандорина
Михаил Саакашвили , Зарплаты, Укрзализниця, зарплаты чиновников

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили считает, что члены набсовета "Укрзализныци" получают неприлично мало. Об этом Саакашвили заявил в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24", передает "ДС".

"В сталинское время, наверное, расстреливали бы за это, за саботаж. Локомотивом управляет одно звено, вагонами - другое, движением - третье, и они не могут договориться. Там нет единого авторитета. Там нет начальника уже давно. Все, кто был до этого, - проворовались. Сейчас наблюдательный совет должен избрать начальника, но в ближайшие дни они массово собираются подать в отставку, потому что их не устраивает внутренняя ситуация и их не устраивают их зарплаты. И вы серьезно будете мне говорить, что вы за $1500 наймете хорошего менеджера, который не сможет своему ребенку мороженое купить?" - сказал Саакашвили.

По его словам, сегодняшняя ситуация в "Укрзализныце" может привести к коллапсу железнодорожных перевозок.

"К концу июля железная дорога Украины может остановиться. Разгар летного сезона, перевозок пшеницы и т. д. Все к этому идет. И мне кажется, что они (члены набсовета, - ред.) брошены на произвол судьбы. Я что-то не вижу, чтобы этим кто-то занимался", - добавил Саакашвили.

Как сообщали Українські Новини, "Антикоррупционер" Лещенко не уберег "Укрзализныцю" от закупки "левых" запчастей на 100 млн грн.

Лещенко в марте задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци".

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