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27 июня 2020, суббота, 12:54 11
Политика 2020-06-27T13:02:13+03:00
Українські Новини
Правительство должно быть отправлено в отставку, - Бойко

Правительство должно быть отправлено в отставку, - Бойко

Анна Рудык
Оппозиционная платформа – За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Власть далека от реальной жизни и не собирается решать проблемы людей. Об этом Сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер" в пятницу, 26 июня.

Юрий Бойко на этой неделе с рабочими поездками посетил несколько регионов Украины и провел ряд встреч с гражданами. Он отметил, что люди сталкиваются с множеством проблем, однако власть не спешит их решать.

"Учителей и родителей волнует закон о среднем образовании, который их оскорбляет и не дает возможности нормально учиться детям. Получить какую-то перспективу в жизни. Врачей волнуют низкие зарплаты, угрозы увольнений и сокращений. Предпринимателей – невозможность развивать свой бизнес. Давит налоговая, правоохранительные органы. Пенсионеры уже устали от постоянных трудностей и бедности. И самое обидное то, что правительство и власть в целом живут, этого не замечая. Они заняты пиаром и скандалами", – сказал оппозиционный политик.

Но самое страшное, по его словам, что когда в страну приходит беда, они оказываются ни к чему не готовы.

"К эпидемии оказались не готовы, сейчас паводки, которые обрушились на Западную Украину. Что не знали о вырубке лесов? Об экологических проблемах региона?" – акцентирует Юрий Бойко.

Он рассказал, что когда в прошлом и позапрошлом году облетал Карпаты, то увидел лысые горы. "Больше всего рубили, по моим оценкам, в Ивано-Франковской области, которая сейчас наиболее пострадала. Можно по-разному оправдываться, но это варварство не было остановлено. Мы будем требовать, чтобы были привлечены к ответственности все те горе-руководители, которые это допустили", – подчеркнул парламентарий.

Юрий Бойко считает, что правительство, которое не может справиться со стоящими перед страной вызовами, должно быть отправлено в отставку.

"Это абсолютно бездарный Кабмин, от него нет никакой помощи людям. Обещали 500 тысяч рабочих мест, получили 1,5 миллиона безработных. И это только по официальной статистике. Промышленность умирает. Весь мир идет на реструктуризацию, а они платят внешним кредиторам. Правительство совершенно не думает о гражданах Украины и действует в угоду внешним управленцам. Парламент должен набраться политической воли и отправить Кабинет министров в отставку. И мы будем на этом настаивать", – акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

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