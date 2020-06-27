К 75-летию Парада Победы "Интер" покажет лучшие военные фильмы

2020-й – год 75-летия Великой Победы. 24 июня 1945 года состоялся легендарный Парад Победы. Колонны воинов-победителей прошли маршем по Красной площади. Всего в торжественной церемонии приняли участие более 30 тысяч солдат и сержантов, более 2,5 тыс. офицеров, 249 генералов, 24 маршала Великой Отечественной войны. Масштабный парад в ознаменование победы над немецко-фашистскими захватчиками длился два часа. К 75-летию этого исторического события, в субботу, 27 июня, телеканал "Интер" покажет лучшие военные фильмы.

В 11:00 – военная драма "Мы смерти смотрели в лицо" режиссера Наума Бирмана. Сценарий написан Юрием Яковлевым по собственному роману "Балерина политотдела". Картина основана на реальных событиях. Она рассказывает о молодом лейтенанте, в прошлом известном балетмейстере, который приезжает в блокадный Ленинград, чтобы собрать танцевальный ансамбль для выступления перед бойцами на фронте. Но хватит ли голодным и измотанным войной молодым людям сил для изнурительных репетиций и выступлений?

Прототипом главного героя, которого сыграл Олег Даль, был балетмейстер Аркадий Обрант. Знаменитый актер, готовясь к роли, много расспрашивал об Обранте знавших его людей. "Мне дорога каждая его черточка", – говорил Даль. К сожалению, для Олега Ивановича роль в картине "Мы смерти смотрели в лицо" стала предпоследней в его карьере – через год после съемок актера не стало. Также в военной драме снялись Любовь Малиновская, Лариса Толкачева, Ольга Кузнецова, Юрий Жуков, Борис Бирман. Роли юных танцоров сыграли студенты Вагановского училища. В фильме использована музыка из произведений композитора Дмитрия Шостаковича и звучат стихотворения поэтессы Ольги Берггольц, также переживших блокаду Ленинграда.

"Мы смерти смотрели в лицо"

В 12:30 в эфире "Интера" – 2-серийный военный фильм "Они сражались за Родину". Картина снята Сергеем Бондарчуком по одноименному роману Михаила Шолохова. Известный режиссер во время съемок часто советовался по различным вопросам с автором книги. Именно Шолохов пожелал, "чтобы в фильме все было правдиво до боли", и настоял на проведении съемок практически в тех же местах, где разворачиваются события его произведения.

В центре сюжета – солдаты стрелкового полка, получившего приказ обеспечить переправу через Дон частям Красной Армии. Они заняли оборону, чтобы дать бой рвущимся к Волге немцам, и четыре дня под ураганным вражеским огнем сражались не на жизнь, а на смерть. Сражались за Родину.

В главных ролях – Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков и Юрий Никулин. Кстати, роль рядового Лопахина стала последней в карьере Василия Шукшина. Актер скончался ночью во сне во время съемок фильма. Его героя озвучил Игорь Ефимов, а в двух сценах доснялся Юрий Соловьев.

"Они сражались за родину"

В 15:30 "Интер" покажет военную драму "Аты-баты, шли солдаты...". Это последняя режиссерская работа Леонида Быкова и его последняя роль в кино. В основу ленты лег сценарий авторов "Офицеров" Бориса Васильева и Кирилла Рапопорта.

Фильм рассказывает о подвиге комсомольского взвода из 18 человек, которые в марте 1944 года ценой собственных жизней остановили колонну немецких танков возле станции Подбедня. 30 лет спустя на месте боя собираются родные и близкие погибших, чтобы почтить память героев...

Помимо Быкова в фильме играют Владимир Конкин, Елена Шанина, Богдан Бенюк, Иван Гаврилюк, Николай Гринько. Конкин, которому досталась роль главного героя – лейтенанта Суслова, в сценах последнего боя снимался без дублера, замешкался и едва не погиб под колесами танка. Актера спас ассистент оператора, толкнув его в укрытие буквально в каких-то сантиметрах от тяжелой машины.

"Аты-баты, шли солдаты". Фото: Интер

Как и первый военный фильм Быкова "В бой идут одни старики", "Аты-баты, шли солдаты..." имел оглушительный успех у зрителей. В 1977 году драма стала лидером советского кинопроката: ее посмотрели более 35 млн человек. А через год после съемок Леонид Быков получил за картину Государственную премию имени Т. Шевченко Украинской ССР.