Вячеслав Масонский: Пантелеев и Никитченко используют дом на пр. Бажана,16 для создания собственного ЖЕКА

Не про взрыв в доме, но про дома.

Эти два дома что на фото находятся в 500 мерах друг от друга. Первый дом - типичная киевская панель, построена 30 лет назад, как и многие дома в Киеве. Холодная панель, без утепления, только убогая плитка на фасаде, нет никакого индивидуального теплопункта через который можно было бы управлять теплоподачей в дом. Второй дом - построен 15 лет назад. Теплый дом, стены силикатный кирпич, утепление, газоблок. Три теплопункта на дом. Система пожарной сигнализации, дымоудаления и прочие ништяки от застройщика. Можно с уверенностью приравнять его к дому комфорт-класса.

За несколько лет при помощи Пантелеева город выделил примерно 50 млн гривен на второй дом - Бажана 16 и НОЛЬ гривен на панельку по Крушельницкой 1/5.

На что ушли бабки?

1. утеплили и так теплый дом;

2. установили теплонасосы которые не работают (не тянут дом);

3. установили водонагреватели в подвал для автономного отопления дома через э/э. Дом 40 тыс. м2

Проект так и не был запущен

4. установили ветрогенераторы на крышу

Мощность для такого дома не большая, поэтому окупаемость +- 25 лет по проекту (конечно за счет города, то есть за счет всех киевлян );

5. Установили солнечные панели, но так как ОСББ - не прибыльная организация, то продавать э/э по зеленому тарифу нельзя. Из-за чего окупаемость 35+ лет

И все это оплатил город. В то время как сотни панелек в городе остаются банально сраными панелями.

Для чего?

Все просто. Раньше были ЖЕКи которые аккумулировали потоки денег на себе, часть возвращали в дома, часть присваивали. Сейчас многие дома создали ОСББ. Парень из КМДА Пантелеев и глава ОСББ Бажана 16 Никитченко решили сделать свой ЖЕК заманив другие ОСББ в свою ассоциацию. Ассоциацию ОСББ (!!!) аккумулировав деньги жильцов, опять же на себе! А для пиара и рекламы используют дом по Бажана 16.. типо и у вас так будет, ага.

Никогда