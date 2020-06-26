Вячеслав Масонский: Пантелеев и Никитченко используют дом на пр. Бажана,16 для создания собственного ЖЕКА

Системный инженер Вячеслав Масонский считает, что заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, и глава ОСББ на проспекте Бажана, 16 Валерий Никитченко решили сделать свой ЖЕК заманив другие ОСББ в свою ассоциацию, при этом аккумулировав деньги жильцов.В то же время, для пиара и рекламы они используют дом по Бажана 16. Об этом Масонский написал на своей странице в Facebook. Не про взрыв в доме, но про дома. Эти два дома что на фото находятся в 500 мерах друг от друга. Первый дом - типичная киевская панель, построена 30 лет назад, как и многие дома в Киеве. Холодная панель, без утепления, только убогая плитка на фасаде, нет никакого индивидуального теплопункта через который можно было бы управлять теплоподачей в дом. Второй дом - построен 15 лет назад. Теплый дом, стены силикатный кирпич, утепление, газоблок. Три теплопункта на дом. Система пожарной сигнализации, дымоудаления и прочие ништяки от застройщика. Можно с уверенностью приравнять его к дому комфорт-класса. За несколько лет при помощи Пантелеева город выделил примерно 50 млн гривен на второй дом - Бажана 16 и НОЛЬ гривен на панельку по Крушельницкой 1\/5. На что ушли бабки?1. утеплили и так теплый дом;2. установили теплонасосы которые не работают (не тянут дом);3. установили водонагреватели в подвал для автономного отопления дома через э\/э. Дом 40 тыс. м2 Проект так и не был запущен 4. установили ветрогенераторы на крышу Мощность для такого дома не большая, поэтому окупаемость +- 25 лет по проекту (конечно за счет города, то есть за счет всех киевлян );5. Установили солнечные панели, но так как ОСББ - не прибыльная организация, то продавать э\/э по зеленому тарифу нельзя. Из-за чего окупаемость 35+ лет И все это оплатил город. В то время как сотни панелек в городе остаются банально сраными панелями. Для чего? Все просто. Раньше были ЖЕКи которые аккумулировали потоки денег на себе, часть возвращали в дома, часть присваивали. Сейчас многие дома создали ОСББ. Парень из КМДА Пантелеев и глава ОСББ Бажана 16 Никитченко решили сделать свой ЖЕК заманив другие ОСББ в свою ассоциацию. Ассоциацию ОСББ (!!!) аккумулировав деньги жильцов, опять же на себе! А для пиара и рекламы используют дом по Бажана 16.. типо и у вас так будет, ага.Никогда