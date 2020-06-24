Главный редактор интернет-издания "КП В Украине" Оксана Богданова прокомментировала высказывания председателя политической партии "Слуга народа" Александра Корниенко в адрес женщин-однопартийцев и его"внутрипартийного лексикона". Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook. Как написал Александр Корниенко, "у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело." Набросала для личного пользования партийный глоссарий. Вдруг понадобится. Делюсь. Итак: красотка - подающий надежды член партии; поддутая - член партии, занимающийся самосовершенствованием; чуть-чуть поддутая - находящийся в начале пути самосовершенствования; тюнинг - внушительный багаж знаний (можно демонстрировать жестами); "тон ту мач" - ...однако этот багаж знаний слишком академичен и далек от реальности; корабельная сосна - надежный столп партии; рабочая баба - депутат-трудоголик, готовый ради дела гореть на работе; "От*****т тебе 300 встреч за 4 месяца" - в среднем 3-4 встречи в рабочий день, одна встреча 2-3 часа, говоря простым языком - full-time; "Баба - да! Баба - да!" - высшая степень одобрения руководства с занесением в личное дело; "Президенту заведешь, он подпрыгнет, выкурит все айкосы", - это был продакт-плейсмент, не требующий перевода.