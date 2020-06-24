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  • Оксана Богданова: Набросала для личного пользования партийный глоссарий "Слуги народа"
24 июня 2020, среда, 13:25 875 Мнение
Политика 2020-06-24T14:00:02+03:00
Українські Новини
Оксана Богданова: Набросала для личного пользования партийный глоссарий "Слуги народа"

Оксана Богданова: Набросала для личного пользования партийный глоссарий "Слуги народа"

Сергей Паламаренко
Слуга народа, Александр Корниенко, КП в Украине, Оксана Богданова
Оксана Богданова. Фото: Facebook
Оксана Богданова. Фото: Facebook

Главный редактор интернет-издания "КП В Украине" Оксана Богданова прокомментировала высказывания председателя политической партии "Слуга народа" Александра Корниенко в адрес женщин-однопартийцев и его"внутрипартийного лексикона".

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

Как написал Александр Корниенко, "у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело."

Набросала для личного пользования партийный глоссарий. Вдруг понадобится. Делюсь. Итак:

  • красотка - подающий надежды член партии;
  • поддутая - член партии, занимающийся самосовершенствованием;
  • чуть-чуть поддутая - находящийся в начале пути самосовершенствования;
  • тюнинг - внушительный багаж знаний (можно демонстрировать жестами);
  • "тон ту мач" - ...однако этот багаж знаний слишком академичен и далек от реальности;
  • корабельная сосна - надежный столп партии;
  • рабочая баба - депутат-трудоголик, готовый ради дела гореть на работе;
  • "От*****т тебе 300 встреч за 4 месяца" - в среднем 3-4 встречи в рабочий день, одна встреча 2-3 часа, говоря простым языком - full-time;
  • "Баба - да! Баба - да!" - высшая степень одобрения руководства с занесением в личное дело;
  • "Президенту заведешь, он подпрыгнет, выкурит все айкосы", - это был продакт-плейсмент, не требующий перевода.

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