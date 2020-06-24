Главный редактор интернет-издания "КП В Украине" Оксана Богданова прокомментировала высказывания председателя политической партии "Слуга народа" Александра Корниенко в адрес женщин-однопартийцев и его"внутрипартийного лексикона".

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

Как написал Александр Корниенко, "у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело."

Набросала для личного пользования партийный глоссарий. Вдруг понадобится. Делюсь. Итак: