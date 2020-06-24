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24 июня 2020, среда, 11:22 84
Общество 2020-06-24T11:45:02+03:00
Українські Новини
Верховная Рада должна ввести ответственность за несоблюдение гарантий адвокатской деятельности из-за нарушения

Верховная Рада должна ввести ответственность за несоблюдение гарантий адвокатской деятельности из-за нарушения со стороны Порошенко, - САУ

Анна Рудык
Адвокат, САУ, Петр Порошенко
Фемида. Фото: 2day.kh.ua
Фемида. Фото: 2day.kh.ua

Совет адвокатов Украины решил обратиться к Верховной Раде с предложениями внести изменения в законодательство, чтобы предусмотреть ответственность за нарушение гарантий адвокатской деятельности, изложенных в ст. 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Поводом для такого обращения стали заявления народных депутатов Петра Порошенко и Марии Ионовой, которые в публичных выступлениях 15-16 июня отождествили адвокатов Александра Бабикова и Андрея Смирнова, которые сейчас занимают должности первого заместителя директора Государственного бюро расследований и заместителя руководителя Офиса Президента соответственно, с их клиентами в резонансных уголовных делах.

"Наступление на демократию сейчас происходит по большей части в судах, и то, что происходит в суде, разворачивается на наших глазах в апелляционном суде по делу Януковича. Также, факт этого суда — это просто яркое свидетельство реванша сил антимайдана, это апелляционное рассмотрение происходит тогда, когда Андрей Портнов наконец смог восстановить контроль над украинскими судами, и надо понимать, что без содействия господина Зеленского это было бы, пожалуй, невозможно, потому что и ГБР руководит адвокат Януковича", - в частности заявила Ионова.

САУ считает, что адвокатов Бабикова и Смирнова фактически было охарактеризовано как проводников политических установок их клиентов, обвинено в использовании властных полномочий в пользу их клиентов, несмотря на то, что они приостановили адвокатскую деятельность в соответствии с законодательством.

Во время заседания, Совет адвокатов обсудил упомянутые выступления народных депутатов Украины с точки зрения соблюдения законодательства об адвокатуре, международных стандартов независимости адвокатской деятельности, а также с учетом многочисленных случаев давления на адвокатов в резонансных делах и препятствий для выполнения ими профессиональных обязанностей.

"САУ констатировала, что такие призывы нарушают гарантии независимости адвокатской деятельности, гарантии каждого на профессиональную юридическую помощь и доступ к правосудию. САУ считает подобные призывы основанием для подачи исков их авторам за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации адвокатов", - отмечается в сообщении.

Совет обращает внимание на то, что Конституция предоставляет каждому право на профессиональную юридическую помощь и признает независимость института адвокатуры.

Осуществление права на правовую помощь основано на соблюдении принципов равенства всех перед законом и отсутствия дискриминации по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.

Закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" предоставляет возможности адвокатам в Украине работать независимо и беспрепятственно, украинское законодательство и профессиональная организация адвокатуры создают равные условия для адвокатской практики в Украине, не устанавливая никакой дискриминации по признакам политических убеждений, гражданства или другим критериям.

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