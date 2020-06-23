Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса!

Чем ближе конец эпопеи легализации игорного бизнеса, тем больше мифов появляется против придания законности данной сфере. Уже на первой неделе июля есть планы рассмотреть законопроект 2285-д во втором чтении, и наконец положить конец деятельности всех одноруких бандитов и оборотней в погонах.

Ярче всего это просматривалось на пятничном эфире у Савика Шустера, когда оппозиция вместе с мэрами выплеснула все мифы которые только смогла собрать:

1.дети будут играть в казино или же на автоматах;

2.силовики будут и дальше контролировать игорный бизнес;

3.при легализированном игорном бизнесе государство ограбит своих же граждан;

4.местное самоуправление должно получить право разрешать или же не разрешать открытие игровых залов/казино на местах;

5.рабочие с заводов будут массово играть в азартные игры.

Такое впечатление сложилось, что все эксперты, оппозиционеры, мэры, общественные деятели, которые против легализации, выступают на самом деле «ЗА» КОРРУПЦИЮ. Согласитесь, что очень странно, когда осознано или же неосознанно поддерживают развитие коррупции, и чтобы деньги шли не в бюджет страны, а в карманы чиновников или же каких-то решал. Логичным в такой ситуации становится вопрос: а чего же эти все плаксивые политики, «эксперты» и мэры костьми не ложились и не боролись за правду, когда еще 7 месяцев назад в каждом дворе были серые и коррупционные игровые залы? Почему тогда, все они не боролись с откровенным криминалом? Откуда такая избирательность, когда государство решило навести порядок?

Человечество начало играть на деньги/выгоды десятки столетий до нашей эры. Такова природа людей, а задача государства сделать так, чтобы на этом рынке правил закон и была защита граждан, а не доминирование схемщиков, которые подсаживали на игровую иглу детей, подростков и прочих.

I.Дети не получат доступа к игровым залам и казино

Законопроект 2285-д регламентирует, что люди младше 21 года не попадут в казино или горный зал. Будет идентификация игроков на входе в заведение для азартных игр. А если такое произойдёт, то бизнес оператора азартных игр просто закроют, лишат его лицензии, еще может и срок впаяют солидный. Так что, разрушаем этот миф: ДЕТИ НЕ СМОГУТ ИГРАТЬ В КАЗИНО!

II.После легализации игорного бизнеса деньги пойдут в бюджет страны, а не в карман силовиков.

После принятия законопроекта, все деньги будут идти на благо государство, ведь деньги, полученные от игорного бизнеса, будут направлены на финансирование медицины, культуры и спорта, а не на содержание «крыши». Монополия схемщиков разрушается: уже наполняются не их карманы, а специальный фонд, который создается после легализации игорного бизнеса.

III.При легализированном игорном бизнесе государство убивает двух зайцев.

Наступает конец серым и черным схемам, тем самым наконец-то государство наделяет защитой не только просто игроков, но и лудоманов. Ни в один официальный пункт азартных игр никто не сможет затащить лудомана, чтобы сыграть на деньги. Настанет конец, когда в этой сфере царили правила улицы, а не закон. Будет создан соответствующий реестр лудоманов, а также целые социальные программы для профилактики и помощи такой касте людей.

IV.Лучше бы местное самоуправление так отчаянно боролось с нелегальными однорукими бандитами, когда бизнес не был легализован.

Волею судьбы, так получилось, что второе чтение законопроекта 2285-д припадает на период избирательной кампании в местные советы, и конечно же мэры не могли не критиковать данную инициативу, и не могли не показать, что есть голос местного самоуправления. А где был голос все эти 11 лет? Или незаконный игорный бизнес обогащал регионы? Так чего же они вечно рассказывают, что денег на что-то не хватает? Почему они на коррупцию закрывали глаза, а против легализации готовы бороться? Ответ – прост: повестки дня как таковой у местных элит практически нет, поэтому и используют такую риторику и технологии. Ведь при легализации игорного бизнеса, 50% налогов должно будет остаться на местах. Неужели регионы не хотят открыть для себя новый источник доходов? Аргументация мэров откровенно слабая в аспекте игорного бизнеса. Развернули технологию местного референдума: ради Бога, парламент урегулирует вопрос с референдумами, и пусть голосуют за что и хотят. Но пока, к их сожалению, местные бюджеты будут наполняться от игорного бизнеса, эту «беду» они как-то переживут.

V.Наземные казино будут доступны достаточно обеспеченным людям.

В связи с тем, что люди на протяжении 11 лет видели под окнами всякие незаконные игровые залы, у них складывается впечатление, что теперь все массово будут играть. Это не так, к большому сожалению, как чешит оппозиция, рабочие заводов не смогут играть в казино или игорных залах. Большинство людей не могут позволить себе шиковать в 5-ти звездочных отелях и еще солидную сумму денег оставлять. Из-за этой же высокой великой оппозиции, которая, когда была властью, из-за их «великих» реформ у большинства украинцев нет таких денег, которые они могли бы просаживать в казино или игорных залах. К громадному сожалению, мы не США, где у обычного фермера есть возможность поехать в Лас-Вегас и побаловаться в казино, и так несколько раз в году. В Украине только отдельная и малая часть людей может позволить себе такое развлечение, ибо зарплаты у населения маленькие, а во-вторых, тяжело будет при входе в казино доказать наличие денег, которых у человека нет, ведь Рада планирует также проголосовать за определенные банковские подтверждения наличия средств. Можно только мечтать о том, чтобы в скором будущем, большинство наших граждан могли позволить себе такие развлечения.

Не нужно верить плаксивым мифам оппозиции или же мэров, которые упаковывают в таких тезисах только односторонний политический интерес, но никак не усиление роли государства. Оттягивание легализации игорного бизнеса выгодно только теневикам и решалам, как все увидели у них в парламенте большие связи, что уже 9 месяцев блокируется простое и выгодное для страны решение.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»