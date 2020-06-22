подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Бахматюк требует от Венедиктовой выполнения решения суда о закрытии сфабрикованного дела против него
22 июня 2020, понедельник, 12:09 619
Политика 2020-06-22T14:00:03+03:00
Українські Новини
Бахматюк требует от Венедиктовой выполнения решения суда о закрытии сфабрикованного дела против него

Бахматюк требует от Венедиктовой выполнения решения суда о закрытии сфабрикованного дела против него

Анна Рудык
Олег Бахматюк. Фото: УЛФ
Олег Бахматюк. Фото: УЛФ

Офис Генерального прокурора не выполняет решение Печерского суда о закрытии дела против Олега Бахматюка и его компании. Бизнесмен обратился к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием закрыть дело, повторное открытие которого суд признал незаконным.

5 июня этого года Печерский районный суд Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. Своим решением суд обязал Генерального прокурора немедленно отменить постановление Касько. Однако Офис Генерального прокурора не выполняет решение суда. Олег Бахматюк в открытом обращении к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой заявил, что промедление с выполнением законного решения суда может свидетельствовать о политической конъюнктуре и напомнил о публичном обещании Венедиктовой быть равноудаленной от политики и стоять на принципах верховенства права.

Бахматюк в своем обращении напомнил, что суд четко указал на целый ряд грубых нарушений закона и обязал Генерального прокурора отменить незаконное постановление о восстановлении уголовного дела против него и его компании: "5 июня этого года Печерский районный суд Киева поставил точку в нашей 8-месячной борьбе за справедливость по сфабрикованному делу, которое незаконно возбудил заместитель экс-генпрокурора Рябошапки Виталий Касько". Он заявил, что компания стала заложником личной мести Артема Сытника и заложником заговора уже бывших чиновников Андрея Богдана и Виталия Касько:  "Они восстановили уголовное производство, которое уже расследовали правоохранительные органы, принявшие решение о закрытии дела. Законность и обоснованность решения правоохранительного органа о закрытии дела были подтверждены Генеральной прокуратурой Украины и судом".

Бахматюк пишет, что прошло уже 16 дней с момента вынесения решения суда, но соответствующее решение Генеральной прокуратуры так и не появилось, хотя Генеральная прокуратура всегда выполняла решение суда во всем другим делам. "Нам кажется, что эта задержка с исполнением решения суда может быть связана с политической конъюнктурой, а не с защитой закона. Мы очень хотим ошибаться. Ведь в интервью вы заявляли, что вы "равноудалены от политики и Офис Генерального прокурора никому не подыгрывает", а во время своего выступления в Верховной Раде вы обещали стоять на принципах верховенства права, - заявляет Олег Бахматюк. - Обязательность исполнения решения суда как раз и является одним из основных принципов верховенства права. И от этого зависит судьба компании, которая в условиях беспрецедентного давления, экономического кризиса и пандемии работает, создает украинский продукт и платит налоги".

Напомним, что 13 мая Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по факту возможного вмешательства в деятельность экс-генпрокурора со стороны бывшего вице-президента США Байдена. Это сделано во исполнение решения Печерского районного суда Киева. 17 июня офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей фракции "Оппозиционного платформы - За жизнь", выполняя постановление Печерского районного суда.

Больше новостей о:

Зеленский одобрил добровольное прохождение ВНО для выпускников школ в 2020 году
В Киеве третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом
Новости
Виталий Кличко намерен баллотироваться в мэры Киева от партии "Удар" 14:02
Пункт пропуска "Новотроицкое" возобновил свою работу 13:58
В День скорби Бойко возложил цветы к мемориалу воинам-освободителям 13:42
Флаг ЛГБТ над "Родиной-матерью" — монтаж, — музей истории Украины во Второй мировой войне 13:34
Зеленский одобрил добровольное прохождение ВНО для выпускников школ в 2020 году 13:27
больше новостей
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Боевики применяли запрещенное оружие. За сутки ранили трех военных 23:44
больше новостей
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии 05:00
Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту слежки за Порошенко, — депутат 20:13
больше новостей
Взрыв на Позняках: последние данные о пострадавших и разрушенных квартирах от МВД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok