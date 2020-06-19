Суркис пояснил, почему появился "Павелко-гейт"

Обвинения в адрес почетного члена Европейского футбольного союза (УЕФА) Григория Суркиса относительно его причастности к созданию Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по расследованию нарушений законодательства президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ) является "воображением" Андрея Павелко, которое не имеет ничего общего с реальностью.

Об этом Григорий Суркис заявил в комментарии интернет-изданию РБК-Украина.

"Хочу развеять сразу несколько мифов, которые гуляют коридорами парламента. Они касаются меня лично в контексте создания Верховной Радой специальной ВСК, которая расследует махинации с деньгами госбюджета, направленных в 2017-2018 годах на строительство футбольных полей. "Павелко-гейт" возник вовсе не по итогам рассмотрения полицией заявления Суркиса. Его не существует в природе. Зато довольно весомо и вполне зримо дамокловым мечом над репутацией руководства УАФ давно повисли более десятка журналистских расследований независимых украинских и зарубежных СМИ", - сказал Суркис.

По его словам, "они детонировали общественный интерес к данной теме, что и привлекло затем внимание представителей президентской фракции в Верховной Раде, которая инициировала создание упомянутой ВСК".

"В "Слуге народа" сочли резонансные материалы о коррупции под крышей Дома футбола достаточным основанием для специального депутатского расследования. И никакой конспирологии. Второй миф зиждется на ошибочном тезисе о якобы существующей конкуренции между Суркисом и Павелко. Ее не может быть по определению. У нас разная жизненная философия, шкала ценностей и приоритетов. Разные задачи применительно к футболу. Я, к примеру, в течение многих лет аккумулировал и активно вкладывал в его развитие колоссальные интеллектуальные и материальные ресурсы. Павелко же наоборот – за 4 года своего президентства опустошил не им наполненную казну, да еще и нанес сокрушительный удар по имиджу и репутации национальной федерации, которые тоже создавались не его руками", - добавил Суркис.

"В чем же нам конкурировать? Ну, не в скандальном же назначении сказочных зарплат – сотни тысяч гривен – узкому кругу обслуживающего его персонала? Или спекулятивном принуждении легенд украинского футбола (сотрудников УАФ) к унизительному клянченью у депутатов индульгенции своему проворовавшемуся работодателю? Тут Павелко - явно вне конкуренции", - сказал Суркис.

В этом, по его словам, кроется причина третьего мифа, "тоже сочиненного в больном воображении Павелко", отмечает Суркис.

"Это воображение построено на примитивном сценарии виртуальной борьбы позитивного героя с коварными силами зла. Последние, как вы догадались, ассоциируются у Павелко со мной – его главным врагом, которого он должен всякий раз побеждать. Таким образом закомплексованный президент УАФ подымает свою самооценку. Таким способом он возвышается над своим окружением. Мол, смотрите, я противостою не кому-нибудь, а самому Суркису! Очевидно, ему не хватает героики в повседневной рутинной работе. Поэтому он так громко и пиариться на фоне моей фамилии, карикатурно размахивая деревянной саблей", - комментирует Суркис.

Впрочем, по убеждению Суркиса, эти "фантазии Павелко" вряд ли будут интересны членам ВСК.

"Я предполагаю, что у них к Павелко будут совершенно конкретные вопросы о реальной жизни УАФ…", - резюмировал Суркис.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала работы ВСК по расследованию нарушений законодательства президентом УАФ Андреем Павелко происходило беспрецедентное противодействие со стороны руководства УАФ и других публичных деятелей, прямо связанных с Павелко. Несмотря на это, по фактам коррупционных преступлений Павелко уже открыто 7 уголовных производств в Украине, есть также производства в Германии, Швейцарии и Кипре.