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19 июня 2020, пятница, 15:31 433
Экономика 2020-06-19T16:00:02+03:00
Українські Новини
Бахматюк будет добиваться компенсации после решения Верховного суда по банку "Финансовая инициатива"

Бахматюк будет добиваться компенсации после решения Верховного суда по банку "Финансовая инициатива"

Валерия Драгомирова
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба

Решение Верховного суда о неправомерности действий Нацбанка Украины (НБУ) по выводу банка "Финансовая инициатива" с рынка позволяет экс-владельцу банка Олегу Бахматюку требовать компенсации и дает дополнительный аргумент к предлагаемому им урегулированию по вопросу долгов этому банку и VAB Банку.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" сам бизнесмен.


"После недавнего принятия Верховной Радой "банковского" закона мы не можем вернуть себе банк, но будем обращаться за компенсацией по всем процедурам, имеющим правовой характер. Самое главное - суд признал очевидную вещь, что банк неправомерно вывели с рынка, что он мог работать и был достаточно ликвиден", – сказал Бахматюк по телефону.

Он напомнил, что изначально указывал на незаконность дисконтирования Нацбанком облигаций внутреннего госзайма, что повлекло за собой признание "Финансовой инициативы" неплатежеспособной.  

"К сожалению, за эти пять лет банк превратился в ничто. Но это была уже принципиальная задача доказать свою правоту, и такая историческая справедливость важна для меня и для команды", – сказал бизнесмен.

Бахматюк отметил, что суд фактически признал вину Нацбанка в падении "Финансовой инициативы".

"А значит, в половине того долга, в котором меня обвиняют, они виноваты сами. Выходит, что это было сознательное доведение банка до банкротства. Мы этот аргумент используем и в международных судах", – пояснил экс-владелец.

Он также напомнил о принятом 5 июня Печерским райсудом Киева решении об отмене постановления о возобновлении уголовного дела против него лично и его компании экс-заместителем генпрокурора Виталием Касько.

"Уже неделя, как это решение оглашено. Оно уже в Генпрокуратуре, и я надеюсь, что генпрокурор выполнит это решение суда", – сказал бизнесмен.

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