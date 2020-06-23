Как карантин повлиял на элитную жилую недвижимость Киева

Во время карантина рынок жилой недвижимости взял паузу. В тоже время, несмотря на пандемию в I квартале 2020 года на рынке недвижимости Украины цены на жилье поднялись почти на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствую данные Госстата.

Какая недвижимость наиболее привлекательна для инвестирования, какие объекты самые ликвидные, обладают высокой стоимостью и мало зависят от текущей экономической и политической ситуации?

Если речь идет о жилой недвижимости, то в первую очередь — это премиум-сегмент. Цены на элитную недвижимость в Киеве стабильно растут. Многие объекты, позиционирующие себя как элитные, не всегда соответствуют высоким требованиям, и стоимость жилья в них сильно проседает в кризисные периоды, но по-настоящему уникальные дома всегда стоят дорого.

Главное требование к элитному дому – это его локация, престижность района, наличие премиального сервиса, близость к центру. В Киеве самая дорогостоящая недвижимость расположена в историческом центре, а район Липок, по праву, считается самой престижной частью города.

Липки всегда притягивали влиятельных людей. История этого района началась 250 лет назад со строительства двух царских дворцов - Мариинского и Кловского. Здесь селились знатные дворяне, а позже богатые купцы и промышленники. Так появились аристократичные Липки с их роскошными резиденциями. Сейчас - это район новой украинской элиты.

Начиная с XlX века, стоимость недвижимости на Липках росла постоянно. Даже 150 лет назад здесь было проще унаследовать дом, чем купить. Сегодня же появление нового дома на Липках - огромная редкость, поэтому цены на жилую недвижимость тут были и будут одними из самых высоких в Украине.

Не смотря на карантин, ситуацию с экономикой и курсом валют, цены на недвижимость на Липках за последние пол года не изменились.

По информации риэлтерских агентств, самое дорогое предложение в этом районе - квартиры по адресу ул. Мазепы 11-а. Цена метра здесь доходит до 17 000 дол., возможно, столь высокая стоимость связана с видом на Днепр. В скандальном доме рядом с Мариинским парком, по адресу Грушевского 9-а, предлагаются квартиры ценой до 12 000 дол. за кв. м. и выше, стоимость зависит от качества ремонта.

"Печерские Липки – уникальны. Все высшие органы государственной власти собраны на небольшом участке земли. Статусность, месторасположение и дефицит участков определяет высокую стоимость жилья. Недвижимость на Липках является ценностью, которая всегда растет в цене и придает совершенно особый статус человеку", - рассказывает Наталия Иванова, директор агентства недвижимости "Липки".

Немногочисленные предложения жилья на Липках есть в домах советской и дореволюционной постройки. Стоимость «квадрата» в среднем колеблется от 4000 до 8000 дол., но в престижных, раритетных домах, часто переваливает за 10 000 дол.

Из современных проектов, в сердце столицы строится единственный дом - Linden. Его уже успели окрестить «мраморный дом», из-за фасада, облицованного натуральным мрамором. Это современное здание эстетично вписано в исторический ландшафт легендарного района.

Уникальное расположение диктует высокий уровень цен. Однако стоимость "метра" в Lіnden составляет умеренные 5000-7 000 дол. за метр кв. Маловероятно, что такая цена продержится долго, строительства дома близится к завершению, а квартир в Linden не так уж много.

- На Липках свободных участков земли для строительства современных домов просто нет. Спрос превышает существующее предложение. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что цены на хорошую недвижимость на Липках в ближайшее время будут только, расти. Средняя цена за несколько лет составит примерно 10 000 дол. за квадрат, - комментирует Сергей Панфилов, руководитель отдела продаж Linden Luxury Residences.