Производителям минудобрений придется уволить до 40% персонала заводов, если МКМТ откажется от введения импортных квот

Производителям минудобрений придется уволить до 40% персонала заводов, если МКМТ откажется от введения импортн

Производители минеральных удобрений заявляют, что вынуждены будут уволить до 40% персонала заводов в 2020 году в случае отказа Межведомственной комиссии по международной торговле от введения импортных квот на азотные удобрения.

Об этом говорится в совместном заявлении директоров и Союза Химиков.

"По нашим предварительным подсчетам, негативный эффект от отказа ввести разумные ограничения на импортную продукцию будет стоить нашим предприятиям до минус 40% персонала уже в этом году. При росте доли импортной продукции на нашем рынке сокращения неизбежно произойдут в Ровно, Черкассах, Каменском, Северодонецке, Сумах, Одессе", - говорится в сообщении.

Химпредприятия считают, что власти в случае отказа ввести квоты дадут молчаливое согласие будущие увольнения.

"Мы предлагали министерству и МКМТ компромиссное рабочее решение, которое позволило бы загрузить работой наши заводы, однако оно оказалось проигнорировано", - подчеркивается в заявлении.

Директора заводов хотят обсудить с трудовыми коллективами сложившуюся ситуацию.

"До конца этой недели решено провести собрания трудовых коллективов, на которых людям будет объявлено об отказе Правительства Украины поддержать наши предприятия. Говорить будем честно, откровенно, со всей имеющейся на руках информацией", - говорится в заявлении.

По итогам встречи трудовые коллективы намерены принимать решения о дальнейших действиях по защите своих интересов.

Как сообщали Українські Новини, директора химических предприятий заявляют о политическом давлении на Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) со стороны импортеров российских удобрений и о высокой вероятности отказа от квот.

Украинские предприятия химической промышленности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю из-за проблем в завершении расследования в отношении импорта азотных удобрений.

25 мая МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения еще на 30 дней.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот".

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с 1 июля.