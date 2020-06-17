подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Производителям минудобрений придется уволить до 40% персонала заводов, если МКМТ откажется от введения импортных квот
17 июня 2020, среда, 10:06 884
Экономика 2020-06-17T10:16:49+03:00
Українські Новини
Производителям минудобрений придется уволить до 40% персонала заводов, если МКМТ откажется от введения импортн

Производителям минудобрений придется уволить до 40% персонала заводов, если МКМТ откажется от введения импортных квот

Валерия Драгомирова
Минудобрения, Азотные удобрения, МКМТ, Импортные квоты
Удобрения. Фото: AgroPolit.com
Удобрения. Фото: AgroPolit.com

Производители минеральных удобрений заявляют, что вынуждены будут уволить до 40% персонала заводов в 2020 году в случае отказа Межведомственной комиссии по международной торговле от введения импортных квот на азотные удобрения.

Об этом говорится в совместном заявлении директоров и Союза Химиков.

"По нашим предварительным подсчетам, негативный эффект от отказа ввести разумные ограничения на импортную продукцию будет стоить нашим предприятиям до минус 40% персонала уже в этом году. При росте доли импортной продукции на нашем рынке сокращения неизбежно произойдут в Ровно, Черкассах, Каменском, Северодонецке, Сумах, Одессе", - говорится в сообщении.

Химпредприятия считают, что власти в случае отказа ввести квоты дадут молчаливое согласие будущие увольнения.

"Мы предлагали министерству и МКМТ компромиссное рабочее решение, которое позволило бы загрузить работой наши заводы, однако оно оказалось проигнорировано", - подчеркивается в заявлении.

Директора заводов хотят обсудить с трудовыми коллективами сложившуюся ситуацию.

"До конца этой недели решено провести собрания трудовых коллективов, на которых людям будет объявлено об отказе Правительства Украины поддержать наши предприятия. Говорить будем честно, откровенно, со всей имеющейся на руках информацией", - говорится в заявлении.

По итогам встречи трудовые коллективы намерены принимать решения о дальнейших действиях по защите своих интересов.

Как сообщали Українські Новини, директора химических предприятий заявляют о политическом давлении на Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) со стороны импортеров российских удобрений и о высокой вероятности отказа от квот.

Украинские предприятия химической промышленности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю из-за проблем в завершении расследования в отношении импорта азотных удобрений.

25 мая МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения еще на 30 дней.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот".

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с 1 июля.

Больше новостей о: Минудобрения Азотные удобрения МКМТ Импортные квоты

В Украине два антирекорда по коронавирусу. Резко выросло количество новых случаев и летальных исходов
До конца карантина осталось 5 дней. Какие действуют ослабления
Новости
В двух областях Украины за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса 10:08 Карта
Производителям минудобрений придется уволить до 40% персонала заводов, если МКМТ откажется от введения импортных квот 10:06
В Украине два антирекорда по коронавирусу. Резко выросло количество новых случаев и летальных исходов 09:46
"Бавария" восьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу 09:34
СМИ раскрыли схему шантажа киевских застройщиков с участием ГО "Твердыня", "Стоп Свавіллю" и "Штаб обороны Киева" 09:31
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
больше новостей
Аэропорт "Киев" отменил сегодня большинство международных рейсов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok