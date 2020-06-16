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  • Гарик Корогодский: Логику хочу в запретах. А это – газ можно, а Пушкина нельзя – не хочу
16 июня 2020, вторник, 19:25 87 Мнение
Политика 2020-06-16T19:25:46+03:00
Українські Новини
Гарик Корогодский: Логику хочу в запретах. А это – газ можно, а Пушкина нельзя – не хочу

Гарик Корогодский: Логику хочу в запретах. А это – газ можно, а Пушкина нельзя – не хочу

Ирина Дорофейчук
Русский язык, МакДоналдс, McDonald's, Гарик Корогодский
Гарик Корогодский. Фото: Дмитрий Стойков, Фокус
Гарик Корогодский. Фото: Дмитрий Стойков, Фокус

Совладелец киевского торгового центра Dream Town, бизнесмен Гарик Корогодский прокомментровал отказ американской сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" (McDonald's) предоставлять свои услуги клиентам в Украине на русском языке. А именно в электронном меню данной сети ресторанов доступны только 2 языка: украинский и английский.

Свое мнение Корогодский высказал на своей странице в социальной сети Facebook.

По "Макдональдсу". 

Мне абсолютно все равно, на каком языке у них меню. Считаю, это их личное дело.

Мне не все равно, что приняли запрет на ввоз литературы на русском языке. Мне не все равно, если лишат права играть спектакли на русском.

Логику хочу в запретах. А это – газ можно, а Пушкина нельзя – не хочу.

И, чтобы два раза не вставать, мне не все равно, как называется улица.

– Два лё бигмака, пож.

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