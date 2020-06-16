Антон Кучухидзе: Легализация игорного бизнеса – нужны адекватные налоги!

По опубликованной Верховной Радой информацией, именно с 16-ого по 19-ого июня 2020 года должно произойти (или же в эти даты перейдут к рассмотрению 2285-д во втором чтении), в каком-то смысле, историческое событие – игорный бизнес в Украине будет легализирован и выведен с тени.

Буквально на прошлой неделе Правительство Украины в Меморандуме с МВФ подтвердило очень важные приоритеты экономической политики:

«(ііі) неизменная приверженность к верховенству права и преодоление коррупции;

(іv) усиление конкуренции путем открытия рынков, создания равных условий и правил для всех, а также уменьшение роли государства и конфликта интересов в экономике для улучшения бизнес климата, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики».

Такое ощущение, что Правительство имело в виду игорный бизнес. Поскольку все эти принципы экономической политики Кабмина являются прямым олицетворением планов на рынок азартных игр. Легализация игорного бизнеса – это прежде всего новый рынок, детенизация экономики и инвестиции.

Что же касается инвестиций? То они будут зависеть уже от второго шага на пути к легализации игорного бизнеса. Как заявил, г-н Арахамия, просто проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса – этого недостаточно, чтобы создать эффективный, честный и стабильный рынок.

И как же тут не вспомнить за налоги? Это вопрос, который депутаты не удосужились привести еще в порядок. Хотя давно пора! 17 июня ожидается, что в Финансовом комитете ВР рассмотрят новый общий законопроект 2713-д, который должен объединить в себе лучшее со всех уже существующих законопроектов 2713. Вот, налоги, как раз, это про инвестиции.

Согласно уже существующим законопроектам 2713, 2713-1,2713-2, налоговые ставки для азартных игр – просто космос. И только 2713-3 принципиально отличается от них всех – он отменяет, как минимум, налог на валовый игровой доход (GGR). Каким будет законопроект 2713-д – это загадка. Снова кулуарщина вокруг такого важного вопроса.

При высоких лицензиях очевидно, что нужно уменьшать налоговую нагрузку – отменить GGR (валовый игровой доход) и налог на выигрыш игрока.

И все же есть прогресс, пусть и маленький: чем ближе ВР приблизилось к финальному рассмотрению 2285-д, так вспомнили за налоги. Это уже не большой, но правильный шаг вперед. Теперь важно сделать второй шаг правильный, чтобы не убить легальный игорный бизнес еще на начальном этапе жизни. Тут важно понять такой аспект, что депутатам не нужно перебарщивать с функцией государственного диктата, бизнес и так заплатит при чем в белую, если будет адекватная налоговая система.

А вообще, интересная доля у Верховной Рады 9-ого созыва – принимают одни исторические решения: сняли депутатскую неприкосновенность, проголосовали за импичмент президента, создали рынок земли, да и сейчас могут вообще и азартные игры легализировать (тем самым положить конец несправедливости, который существует с 2009 года). Главное, чтобы голова не закружилась у депутатов от таких прорывных решений. В любом случае, скоро увидим, продолжится ли историческая судьбоносность принятых решений Верховной Радой 9-ого созыва уже на примере игорного бизнеса.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»