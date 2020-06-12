Журналист Вячеслав Чечило заявил, что сторонники праворадикала Сергея Стерненко, убившего человека в Одессе в 2018 году, по сути защищают сословный принцип отправления правосудия, характерный для феодального общества.

Об этом Чечило написал на своей странице в социальной сети Facebook.

То, что сейчас делают сторонники Стерненко – это отстаивание чисто феодального принципа неподсудности представителя привилегированного сословия суду для простолюдинов. Мы уже в Европе. Правда, с веком немного промахнулись.