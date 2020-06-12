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12 июня 2020, пятница, 19:23 65 Мнение
Судебная власть 2020-06-12T19:23:27+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Сторонники Стерненко отстаивают принцип неподсудности "привилегированного сословия"

Вячеслав Чечило: Сторонники Стерненко отстаивают принцип неподсудности "привилегированного сословия"

Петр Стуженко
Умышленное убийство, Сергей Стерненко, Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило. Фото: Главред
Вячеслав Чечило. Фото: Главред

Журналист Вячеслав Чечило заявил, что сторонники праворадикала Сергея Стерненко, убившего человека в Одессе в 2018 году, по сути защищают сословный принцип отправления правосудия, характерный для феодального общества.

Об этом Чечило написал на своей странице в социальной сети Facebook.

То, что сейчас делают сторонники Стерненко – это отстаивание чисто феодального принципа неподсудности представителя привилегированного сословия суду для простолюдинов. Мы уже в Европе. Правда, с веком немного промахнулись.

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