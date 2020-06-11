Госэкоинспекция проведет комплексную проверку лесхозов: председатель инспекции, - Малеваный

Недавно назначенный председатель Государственной экологической инспекции (ГЭИ) дал поручение проверить лесные хозяйства территориальными органами ГЭИ, чтобы выявить незаконные вырубки леса.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве "Українські Новини" 11 июня.

По данным Малеванного, сегодня Государственная экологическая инспекция обнаружила незаконные рубки в ГП "Гринявское лесное хозяйство", где было уничтожено 4 сухостойных деревьев ели европейской, 8 сухостойных деревьев породы пихты белой и 362 дерева породы ели европейской общей кубомассой 484,71 м3.

Размер убытков вследствие вырубки составляет более 2,3 миллиона гривен.

"Вопрос вырубки лесов в Украине будет на моем личном контроле. К сожалению, такие факты не единичны. Только сегодня в ГЭИ Карпатского округа выставлено убытки 2,3 миллиона гривен государственному предприятию, которое удерживает леса в Карпатах. Много случаев – работа так называемых черных лесорубов. С этим злом необходимо бороться", - заявил глава Госэкоинспеции.

Для того, чтобы выявить реальное состояние дел с вырубкой леса в Украине, в ведомстве планируют проверить, действуют ли лесные хозяйства в соответствии с законодательством.

"Мы хотим проверить лесхозы на предмет соблюдения Лесного кодекса и Природоохранного законодательства. Особенно акцентируем внимание на Черновицкой, Закарпатской, Львовской областях, а также на центральной Украине. Наша задача – сверить реальный объем рубок с тем, что зафиксировано в документации. Убежден, что обнаружим много интересного", - рассказал Малеваный.

Чиновник также подчеркнул, что вопрос нелегальной вырубки леса будет взято на особый контроль Госэкоинспекции.

Соответствующее поручение территориальным органам ГЭИ уже подготовлено.

"Сегодня я подготовил поручение ко всем территориальным органам Государственной экологической инспекции осуществить особый контроль и надзор по вопросам несанкционированной вырубки лесов. В этом нам также поможет Гослесагентство Украины, которое, я уверен, откроет свои данные относительно электронного оборота древесины. Там каждое дерево, которое в результате санитарных или иных рубок удаляется, должно маркироваться и быть в открытом доступе для проверки не только Госэкоинспекцией, но и гражданами", - разъяснил Малеваный.