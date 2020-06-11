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11 июня 2020, четверг, 16:57 24
Экономика 2020-06-11T17:05:43+03:00
Українські Новини
Госэкоинспекция проведет комплексную проверку лесхозов: председатель инспекции, - Малеваный

Госэкоинспекция проведет комплексную проверку лесхозов: председатель инспекции, - Малеваный

Алина Заика
Лес, Вырубка леса, Андрей Малеваный, Государственная экологическая инспекция, ГЭИ

Недавно назначенный председатель Государственной экологической инспекции (ГЭИ) дал поручение проверить лесные хозяйства территориальными органами ГЭИ, чтобы выявить незаконные вырубки леса.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве "Українські Новини" 11 июня.

По данным Малеванного, сегодня Государственная экологическая инспекция обнаружила незаконные рубки в ГП "Гринявское лесное хозяйство", где было уничтожено 4 сухостойных деревьев ели европейской, 8 сухостойных деревьев породы пихты белой и 362 дерева породы ели европейской общей кубомассой 484,71 м3.

Размер убытков вследствие вырубки составляет более 2,3 миллиона гривен.

"Вопрос вырубки лесов в Украине будет на моем личном контроле. К сожалению, такие факты не единичны. Только сегодня в ГЭИ Карпатского округа выставлено убытки 2,3 миллиона гривен государственному предприятию, которое удерживает леса в Карпатах. Много случаев – работа так называемых черных лесорубов. С этим злом необходимо бороться", - заявил глава Госэкоинспеции.

Для того, чтобы выявить реальное состояние дел с вырубкой леса в Украине, в ведомстве планируют проверить, действуют ли лесные хозяйства в соответствии с законодательством.

"Мы хотим проверить лесхозы на предмет соблюдения Лесного кодекса и Природоохранного законодательства. Особенно акцентируем внимание на Черновицкой, Закарпатской, Львовской областях, а также на центральной Украине. Наша задача – сверить реальный объем рубок с тем, что зафиксировано в документации. Убежден, что обнаружим много интересного", - рассказал Малеваный.

Чиновник также подчеркнул, что вопрос нелегальной вырубки леса будет взято на особый контроль Госэкоинспекции.

Соответствующее поручение территориальным органам ГЭИ уже подготовлено.

"Сегодня я подготовил поручение ко всем территориальным органам Государственной экологической инспекции осуществить особый контроль и надзор по вопросам несанкционированной вырубки лесов. В этом нам также поможет Гослесагентство Украины, которое, я уверен, откроет свои данные относительно электронного оборота древесины. Там каждое дерево, которое в результате санитарных или иных рубок удаляется, должно маркироваться и быть в открытом доступе  для проверки не только Госэкоинспекцией, но и гражданами", - разъяснил Малеваный.

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