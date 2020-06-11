Председатель Госэкоинспекции Малеваный за закрепление за инспекцией статуса правоохранительного органа

Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный выступает за закрепление за инспекцией статуса правоохранительного органа.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в информационном агентстве "Українські Новини".

По его словам, на данный момент Госэкоинспекция, согласно Закону "О защите окружающей среды" только выполняет функции правоохранительного органа, соответствующий статус за инспекцией пока не закреплен.

"Необходимо распоряжение Кабмина, чтобы внести изменения согласно положению о Госэкоинспекции и закрепить статус (правоохранительного органа). Этот статус предоставлен законом, но на сегодня не реализован. Я планирую его реализовать и очень скоро внедрить", - сообщил Малеваный.

Также он подчеркнул, что планирует провести аудит работы компании за предыдущий период.

"Я планирую провести комплексный аудит деятельности Госэкоинспекции, чтобы понять какое действительно количество штрафов насчитано, какое количество штрафов действительно взыскано и поступило в госбюджет", - сообщил Малеваный.

По его словам, аудит планируется провести на протяжении месяца, после его проведения будет утверждена программа работы инспекции на последующий период.

Также Малеваный сообщил, что планирует принять участие в разработке законопроекта о государственном экологическом контроле, который должен стать основным в деятельности Госэкоинспекции.

Как сообщали Українські Новини, 13 мая Андрей Малеваный был назначен Кабмином на должность председателя Госэкоинспекции.

Госэкоинспекция является центральным органом исполнительной власти,который реализуетгосударственную политикупо реализации государственного контроляв сфере охраныокружающей среды, рационального использования и охраны природных ресурсов.