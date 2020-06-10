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  • Дмитрий Литвин: побег Порошенко из ГБР - это история о неравенстве в Украине
10 июня 2020, среда, 22:17 61
Политика 2020-06-10T23:00:02+03:00
Українські Новини
Дмитрий Литвин: побег Порошенко из ГБР - это история о неравенстве в Украине

Дмитрий Литвин: побег Порошенко из ГБР - это история о неравенстве в Украине

Надежда Комендантова
подозрение, Дмитрий Литвин, ГБР, Петр Порошенко
Дмитрий Литвин. Фото: facebook.com/dmltvn
Дмитрий Литвин. Фото: facebook.com/dmltvn

Журналист Дмитрий Литвин убежден, что бывший президент Украины Петр Порошенко, которому сегодня в ГБР объявили подозрение, может позволить себе прогуливать допросы и спасаться в процессуальном трюкачестве от подозрений, в то время, как это не могут себе позволить большинство рядовых украинцев. 

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

В этой истории с Порошенко и ГБР важно, что для всего сообщества бывших политиков, их дружочков и примкнувших к ним политических спикеров – вообще не имеет значения, как Порошенко прячется от следственных действий. Ни один другой человек в стране, кроме таких вот сросшихся с привилегиями политиков, не смог бы себе позволить точно так же прогуливать допросы и спасаться в процессуальном трюкачестве от подозрений. Я – не смог бы, большинство моих френдов – не смогло бы, все телеведущие, в чьих студиях это обсуждают, не смогли бы. А вот Порошенко может.

Он может сбежать в мерседес и уехать от любого следственного действия. Он может привлечь к своей защите любых вип-защитников – от Квасьневского и Волкера до каких угодно адвокатов. Он может полгода делать вид, что не знает, когда же у него допрос. Это абсурд! Но так и есть. Он может делать то, что не могут делать почти все остальные 40+ миллионов граждан за исключением нескольких сотен таких же, как Порошенко. Любой другой из 40+ миллионов граждан уже давно получил бы меру пресечения с таким букетом уголовных производств.

Эта история – настолько о неравенстве в Украине, что даже трудно вообразить что-то ещё более красноречивое. И это неравенство вшито в самоосознание политического класса. Они прям ожидают, а не то что требуют или борются... ожидают, что их по праву не будут такому подвергать. Почему? Чем они отличаются от всех остальных граждан, которые абсолютно не могли бы так? Только статусом, только принадлежностью к этому сообществу. Мерзко!

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