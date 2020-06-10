Антон Кучухидзе: Украина усиливает свои позиции в Минском процессе!

За год президентства Зеленского достигнут определенный прогресс в рамках мирного урегулирования ситуации на Донбассе: все установленные форматы переговоров восстановили свою работу и дают результат, как минимум, в виде обмена пленными и разведением сил и средств в одном из утвержденных пунктов, чего 3 года не могли сделать стороны.

Такая политика президента Зеленского укрепляет международную поддержку Украины и усиливает имидж мирной страны, тем самым создает механизмы для большей аргументации вины России и незаконных вооруженных группировок на неподконтрольных территориях в срыве мирного процесса.

Буквально вчера, произошло еще одно событие: украинская сторона на переговорах в рамках ТКГ расширила понятие «представители ОРДЛО». В политической подгруппе Донецк и Луганск начали представлять проукраинские люди, внутренне перемещённые лица. Теперь монополия боевиков или же граждан РФ на представительство ОРДЛО нарушена, и это позитивный шаг вперед для Украины. Очевидно, что боевики или же граждане РФ не могут быть представителями украинских неподконтрольных территорий, ибо они защищают интерес Москвы, а не Киева.

Что это дает Украине? Таким способом внешнеполитическая команда Зеленского решает две проблемы, которые не могла решить предыдущая власть:

1.Внутриполитическая проблема: без привязки к фамилиям, можно сказать, что украинская власть, которая собиралась идти путем выполнения Минских соглашений попадала под колоссальное давление оппозиции и общественности за якобы сдачу государственных интересов. Введя в переговорный процесс проукраинских представителей ОРДЛО уменьшится уровень критики. И лозунг, что «Украина не должна говорить с боевиками» теряет свой смысл, поскольку монополия пророссийских боевиков на представительство ОРДЛО со вчерашнего дня разрушена.

2.Внешнеполитическая проблема: из-за внутреннего давления и накала Украина не могла быть убедительной на международной арене, предыдущие 5 лет мы больше виляли, нежели эффективно шли по Минским соглашениям, и это конечно же не усиливало имидж Украины, как страны, которая выполняет взятые на себя обязательства. Разрушив монополию боевиков, у Украины развязаны руки в том, чтобы проявлять дипломатическую активность без давления внутри страны. Также это пошатнет влияние РФ на Минский процесс, поскольку монополия на их видение модели интеграции Донбасса также разрушена.

Конечно же люди думают, когда же наступит мир. Да, подобные решения - это тактика, но такова дипломатия, нужно иногда сделать десятки тысяч таких шагов, чтобы прийти к большому позитивному результату. Как минимум, Украине будет работаться легче, внутри страны меньше будет воплей про «зраду», а внешне Россия чуть подрастерялась от такого поворота.

Если перейти к стратегическим вещам, то логика не меняется: пока не будут выполнены условия безопасности, говорить о выполнении политических решений нецелесообразно. Когда прекратят стрелять, и когда Россия вместе с представителями неподконтрольных территорий выполнят пункт 10 о выведении всех иностранных вооруженных формирований, иностранной техники и разоружении незаконных вооруженных группировок, то тогда возможно будет говорить хотя бы о перспективах начала политического процесса.

Позитивным является и тот факт, что поведение Украины на переговорах стало более креативным и инициативным. Мы не ждем, что нам скажут в разных столицах Европы, а целенаправленно продвигаем проукраинскую повестку дня.