Антон Кучухидзе: игорный бизнес – риски фиктивности

Изначально у идеи легализации игорного бизнеса были абсолютно правильные цели: детенизация экономики, защита прав граждан, разрушение монополии, наполнение бюджета и усиление финансирования медицины, спорта и культуры. Казалось бы, что может помешать реализации таких прагматических государственных интересов?

Оказывается, что не все обрадовались такому повороту Украины к цивилизованным правилам рыночной экономики. Прежде всего – это лотерейщики, которые через свой пул депутатов и главу Комитета Гетманцева творят с законопроектом 2285-д все, что хотят и как хотят. Усмирить монопольные аппетиты сегодня не удалось даже Офису простых решений, лотерейный пул депутатов не хочет пока что работать над инициативами Президента Украины, тем самым показывают зубы хищника, которые можно потерять путем ветирования 2285-д, если он будет принят в неадекватном виде.

Теперь же, перейдем к конкретным вещам, которые подтверждают, что монополия лотерей сохранится, если будет принят законопроект 2285-д в сегодняшнем виде.

В чем же будет монополия? Мои опасения, о которых я же пишу последние 2 месяца, подтвердились: 2285-д, который направлен в сессионный зал создает в будущем большие проблемы для операторов азартных игр, непосредственно помогает лотереям дублировать предоставление услуг других операторов других азартных игр. Например, операторы лотерей, получив лицензию на лотерейную деятельность помимо этого за счет абсолютно лоббистской терминологии законопроекта 2285-д под прикрытием одной общей лицензией могут вести дополнительно деятельность по трем другим направлениям:

1.игровой зал автоматов лотерейщики могут организовывать под видом мгновенной лотереи;

2.залы казино упакуют под видом электронной тиражной лотереи;

3.букмекерской деятельностью организаторы лотерей будут заниматься под видом лотереи тото.

Теперь простыми словами: вместо того, чтобы заплатить государству за 4 лицензии, они заплатят одну, и конечно такая терминология законопроекта 2285-д сохранит монополию лотерей и преференции на рынке. Это неправильный путь для Украины, потому что западный инвестор не понимает, как у лотерей могут быть такие преференции. Конечно же на Западе есть лоббизм, но он не убивает принципы конкуренции и равных условий доступа к рынку для всех операторов азартных игр. Работая на себя, лотерейщики обделяют государство деньгами. Или же аппетиты лотерейного пула усмирят, и они перестанут проводить манипуляции с законопроектом 2285-д, или же государства не получит миллиарды гривен, как это было на протяжении последних 11 лет, после «запрета» азартных игр.

Антон Кучухидзе, специально для "Українські Новини"