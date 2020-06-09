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09 июня 2020, вторник, 11:44 747 Документ
Политика 2020-06-09T14:30:04+03:00
Українські Новини
Печерский райсуд установил, что дело против Писарука и Бахматюка было возобновлено незаконно

Печерский райсуд установил, что дело против Писарука и Бахматюка было возобновлено незаконно

Анна Рудык
Печерский суд Киева
Печерский суд Киева

Печерский районный суд Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. Своим решением суд обязал генерального прокурора отменить постановление Касько.

Суд удовлетворил жалобу адвоката о бездеятельности генпрокурора и признал противоправным нерассмотрение ходатайства об отмене постановления Виталия Касько как такого, что было вынесено незаконно. Речь идет о постановлении о возобновлении уголовного дела о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто решением судов из-за отсутствия состава преступления. Во исполнение решения суда Генпрокурор должен отменить скандальное постановление. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Экс-владелец VAB банка Олег Бахматюк сделал заявление относительно этого решения Печерского суда, в котором сообщил, что незаконное постановление о возбуждении уголовного дела против него лично и его компании экс-заместитель генпрокурора Каско подписал по прямому указанию Андрея Богдана, бывшего главы Офиса Президента. "Мы неоднократно заявляли, что это постановление было вынесено Касько с нарушением всех норм и принципов права. Это было подтверждено также выводами целого ряда ведущих экспертов. В конце-концов суд окончательно поставил точку и остановил этот беспредел - решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. В незаконном решении Касько была очевидна политическая мотивированность. Речь идет о преследовании, гонении лично меня и моей компании группой людей, которые используют власть в своих, а не государственных интересах. Это постановление было вынесено Каськом в сговоре с экс-главой Офиса Президента Богданом и директором НАБУ Артемом Сытником, который действовал из мотивов личной мести. Это незаконное решение Касько сделало заложником большую и важную для экономики страны компанию, которая дает достойную работу 27 000 украинцев, которая за последние три года уплатила 7,7 млрд налогов и создает 1% ВВП нашей страны", - пишет Бахматюк.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

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