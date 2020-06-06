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06 июня 2020, суббота, 21:00 137
Общество 2020-06-06T22:15:02+03:00
Українські Новини
Аномальная жара до +32 и дожди. Прогноз погоды на Троицу

Аномальная жара до +32 и дожди. Прогноз погоды на Троицу

Анна Рудык
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Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

7 июня в Киеве ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный небольшой дождь, только днем ​​в Черновицкой и Хмельницкой областях без осадков, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +11...+17 градусов, днем +​​23...+29 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +9...+14, днем ​+​16...+21 градусов.

В Моршине небольшой дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Сваляве также небольшой дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+30 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +25...+31 градусов.

На юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +25...+32 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12....+17 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов.

6 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +16...+21 градусов, в районе Одессы +15 градусов, в Днепре возле Киева +15 градусов.

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